El Servei de Trobada Familiar té connexió directa amb la Policia

El Servei de Trobada Familiar porta tres setmanes en marxa, però just acaba d’incrementar la seva seguretat amb un sistema de connexió directa amb la Policia. El Govern va impulsar-lo per proporcionar un espai a les famílies que viuen conflictes com separacions o situacions de violència de gènere perquè puguin mantenir-hi trobades, pensant sobretot en els fills d’aquestes parelles.

Al principi, van acollir-s’hi únicament vuit usuaris, tal com havia informat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, en la seva visita d’inicis de març a les noves instal·lacions ubicades a l’edifici de Clara Rabassa. Ara ja arriben a 15 famílies «i anirà augmentant», va assegurar la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, ja que es tracta d’un servei que ve a cobrir una mancança al país i que cada vegada genera més demanda.

Servei a mida

Hi ha quatre modalitats diferents per a les trobades i la tutelada és la que ha reforçat la seva seguretat. En aquest cas, com va explicar Fenoll, «el professional ha d’estar necessàriament a dins per escoltar, verificar i controlar que no hi hagi un comportament inadequat» que obligui a suspendre la visita i reprendre el menor.

Per això, s’ha establert un protocol específic amb el Cos de Policia. Les instal·lacions ja estan connectades amb el cos i, si hi ha visites que poden ser problemàtiques, els usuaris tenen a disposició una patrulla de la policia que ronda per la zona, així com un «botó antipànic» que hi ha a la sala i que està a l’abast de les persones que s’hi troben dins. Així doncs, si es dona un cas conflictiu, «la Policia pot intervenir en uns 4 o 5 minuts», va subratllar la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació.

Les visites tutelades disposaran d’un botó antipànic que permetrà a la policia intervenir en qüestió de minuts

Tot i així, la tipologia més utilitzada fins al moment es tracta de la supervisada. A diferència de la tutelada, en aquest cas «el professional no ha de ser dins de la sala, si bé pot entrar-hi i sortir-ne quan vulgui, així com controlar a través del vidre bidireccional o les càmeres que hi ha a totes les sales», va aclarir Fenoll. Pel que fa a les visites d’intercanvi, que serveixen per a casos de progenitors que tenen una relació molt dolenta i no es poden trobar en un mateix espai físic, es realitzen sense que els dos progenitors hagin de coincidir. «Emplacem a una hora a un i a una altra l’altre perquè no coincideixin en res», va informar la secretària d’Estat.

La quarta modalitat es dona en situacions «molt excepcionals», ja que les trobades són fora de les instal·lacions i es traslladen a espais no convencionals, com un parc o una cafeteria. De tota manera, és una altra opció a disposició de les famílies que el batlle dictamina si considera que pot ser beneficiosa, encara que només és vàlida si hi ha la certesa plena que els progenitors no tindran cap comportament agressiu.

Límit temporal

Les visites supervisades poden ser de fins a dues hores i perllongar-se un any sencer, però les tutelades es limiten a una hora i a un màxim de tres mesos. «No es poden eternitzar», va justificar Fenoll, ja que «si no prospera en aquest termini» s’entén que cal suspendre-la i esperar a més endavant.

El programa s’inspira en el model que se segueix a Espanya

El Servei de Trobada Familiar cobreix una mancança al país. Fins ara, es donava un servei similar però dins d’un horari reduït i sense totes les garanties actuals. Va ser amb l’aprovació al 2015 de la Llei per l’erradicació de la violència de gènere que va sorgir la proposta que acaba d’entrar en funcionament. Per poder desenvolupar-la, personal d’Afers Socials va visitar diversos centres d’Espanya amb l’objectiu d’assessorar-se tant en l’àmbit de com havien de ser les instal·lacions com de les normatives per poder posar en marxa el servei. Finalment, l’edifici Clara Rabassa compta amb una sala despatx i dues de visita.