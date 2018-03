Esteve acaba novè a l’eslàlom dels Campionats de França

Per altra banda, Ona Ferrando, corredora U18, va quedar en novena posició amb un temps de 30.37,45, a 3,44 de Vila. a més, va ser segona en la seva categoria.

L’andorrana, que és U20,es va imposar a la prova absoluta amb un temps de 26.53,09. Vila va deixar a la segona classificada, la catalana sènior Marta Cester, a 38,11 i a la tercera, l’espanyola sènior Lydia Iglesias, a 59,42. L’espanyola Maialen López va ser quarta, i per tant, tercera d’Espanya.

Vila triomfa als Campionats d’Espanya d’esquí de fons/ Carolina Vila va guanyar aquest dissabte la prova dels 10 kilòmetres d’estil lliure absolut del Campionat d’Espanya d’esquí de fons, celebrats a l’estació espanyola de Candanchú. Va ser una prova valedora per a la Copa d’Espanya Loterías.

Pel que fa al gegant masculí, que també es va celebrar en la mateixa jornada, Albert Pérez va ser segon amb un temps d’1.58,79, a 1,66 del guanyador, Axel Fresquet. Tercer va ser l’andorrà Xavi Cornella. Per altra banda, al gegant femení, Clàudia Mijares va quedar en vuitena posició, amb un temps de 2.04,68, a 3,30 de Miquel.

En el primer supergegant, Vargas va ser 20è amb un temps d’1.23,87, a 2,78 del guanyador. Marc Oliveras va ser 26è i Joan Verdú no va poder acabar la prova. En el segon, Verdú va quedar en cinquena posició amb un temps d’1.22,14, a 0,67 del vencedor, Roy Puccard. Marc Oliveras va ser 12è i Vargas, 16è. Amb aquest resultat va aconseguir millorar la seva puntuació FIS.

Vargas, millor resultat/ Als dos supergegants dels Campionats Nacionals de Gran Bretanya, Matías Vargas va aconseguir el seu millor resultat de la temporada en la disciplina, amb 31,93 punts. Per altra banda, Joan Verdú va aconseguir acabar en cinquena posició.

Per altra banda, Cande Moreno va quedar en 39a posició al gegant femení amb un temps de 2.18,94, a 9,01 de la guanyadora, Tessa Worley. Segons el seu entrenador, Roger Vidosa, «la segona mànega va ser prou correcte, millor que en la primera, en la que va cometre molts errors».

L’entrenador d’Esteve, Max Tissot, va considerar la cursa com «molt positiva» i va destacar la importància d’haver estat «molt a prop dels millors».

Per El Periòdic

