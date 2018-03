Les mobilitzacions a Catalunya compliquen l’arribada al Principat

Les manifestacions que es van produir ahir a la tarda arreu de Catalunya com a protesta per la detenció a Alemanya de l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, van complicar la tornada a casa de molts residents. Des de mig matí es van començar a encendre les alarmes perquè des de diferents canals no oficials es va convocar a la ciutadania a tallar els punts fronterers, entre ells, la carretera N-145 a la Seu d’Urgell i que dóna accés a Andorra. Fins i tot des de Mobilitat es van enviar avisos per informar de la situació.



A primera hora de la tarda, des del Comitè de Defensa de la República (CDR) de l’Alt Urgell es va desmentir la informació i es va fer una crida per tal de dur a terme una marxa lenta des de la Seu fins a Oliana entre les 18 hores i les 20 hores. L’objectiu, segons els convocants, era col·lapsar la via i demostrar que «no es pot normalitzar la situació» després de la detenció de Puigdemont. La marxa va provocar retencions lleus entre Ribera d’Urgellet i Ponts, però sense arribar a tenir gran incidència en la circulació intensa que se sol donar molts diumenges a la zona pel volum de vehicles que marxen i tornen d’Andorra.

Manifestació

Més difícil va ser que els vehicles que es trobaven a Ponts pels volts de les 5 de la tarda poguessin avançar. Allí es va produir una manifestació que va tallar la carretera durant bona part de la tarda, provocant fins a nou quilòmetres de cua. Els cotxes van quedar totalment aturats mentre la gent passejava pel carrer amb pancartes reivindicatives i crits en favor de l’alliberament de Puigdemont.



Uns dels damnificats van ser els usuaris del servei d’autobús que connecten el Principat amb Barcelona. Des d’Autocars Nadal es va indicar que els talls a les carreteres van impedir que el vehicle que havia de passar a les 8 del vespre per l’aeroport hi arribés a temps, de manera que els clients van haver d’esperar al següent per poder pujar fins a Andorra. La previsió és que a les 21.45 poguessin agafar l’autobús, sempre que la resta de talls i mobilitzacions que es produïen, encara en el moment de tancar l’edició, no ho impedissin.

Talls

A Ponts, però no va ser l’únic punt on la carretera va estar tallada. Altres punts amb habitual afluència de vehicles andorrans, com a la C-16, que comunica amb el túnel del Cadí i posteriorment amb la N-260 per arribar a la Seu d’Urgell, també hi va haver complicacions. Durant la tarda els manifestants van tallar aquesta via tant a Sallent, al Bages, com a Gironella, al Berguedà, provocant que molts viatgers quedessin atrapats. Tant els que anaven en sentit sud com nord. De fet, a dos quarts de deu de la nit encara es mantenia el tall a Sallent, segons informava el Servei Català de Trànsit. De fet, des del CDR es va fer una crida a què el tall a Sallent es dugués a terme de manera indefinida.



D’altra banda, també a Puigcerdà hi va haver talls. En aquest cas els manifestants van ocupar durant unes hores la N-154, via que dona accés a França. Amb tot, no es van registrar grans complicacions.

Onada de mobilització

La detenció de Carles Puigdemont, de fet, va generar una onada de mobilitzacions a tot el territori. A banda de les manifestacions a Barcelona convocades pels CDR i l’ANC, també hi va haver concentracions davant les subdelegacions del govern a les quatre capitals de província. Pel que fa a la resta de talls de carretera, en el moment de tancar l’edició els problemes més importants es concentraven a Girona (on estava tallada l’AP-7 a l’alçada de Sant Gregori), Tarragona (els manifestants també havien bloquejat l’AP-7), Sallent (amb talls a la C-16 així com a la C-25 per anar cap a Vic) ialgune retencions a Bàscara.

El col·lectiu Arran fa pintades contra la casa del jutge Llarena a Das i el Consell General del Poder Judicial n’informa la Fiscalia

El col·lectiu Arran va fer pintades contra el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que porta el procés contra els polítics i líders civils independentistes, a Das. En aquesta població de la Cerdanya el magistrat hi té una casa i des de l’organització s’ha volgut denunciar la situació. Amb tot, posteriorment es va saber que la casa assenyalada no era la de Llarena i des de l’ajuntament del municipi es va anunciar la voluntat de netejar les pintades. A més, alguns veïns de Das van penjar una senyera davant de la casa com a mostra de protesta per l’acció.



Les pintades coincideixen amb una campanya a la plataforma digital Change.org per recollir signatures i aconseguir declarar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena persona non grata al municipi.

D’altra banda, la comissió permanent del Consell General del Poder Judicial es va reunir ahir de manera extraordinària i va emetre un comunicat denunciat els atacs rebuts per Llarena així com altres que es van conèixer en diverses seus judicials a Catalunya. Des de la comissió qualifiquen els fets de «coacció», es va demanar que s’emprenguessin mesures per protegir Llarena i la resta de jutges i magistrats de Catalunya i es va informar la fiscalia dels fets. També es va fer una crida a la calma.