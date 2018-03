Malikian encisa de nou el públic en una sala plena

La nova gira d’Ara Malikian és una demostració una vegada més del talent inesgotable del músic libanès, que porta les cançons a límits insospitats fent gaudir al públic amb espectacles únics. Malikian és un exemple de superació en molts sentits. D’una banda, el seu virtuosisme amb el violí està fora de tota consideració, expressant una delicadesa i una facilitat per fer vibrar les cordes fora del comú. De l’altra, la seva difícil infància sota el foc de la guerra al Líban explica en gran mesura la sensibilitat d’un artista inusualment mediàtic per al tipus de música que practica.

A l’espectacle va interpretar també obres de la seva autoria, com la deliciosa El vals de Kairo (dedicada al seu fill ), així com del seu admirat Paganini que tant joc li ha donat (els seus seguidors recordaran el divertit muntatge Pagagnini). Amb 12 anys, Ara va donar el seu primer concert i, als 14, quan el director d’orquestra Hans Herbert-Joris ho va escoltar, va aconseguir que el Govern alemany li donés una beca a la Hochshule für Musik und Theater Hannover (va ser l’alumne més jove). Va completar els seus estudis a Londres i, des de fa més 17 anys, viu a Madrid. El seu pare, que el feia tocar fins que plorava d’esgotament, va morir fa tres anys.

Malikian ha enregistrat més de 40 discos, ha creat la seva pròpia orquestra i ha participat en la producció d’infinitat d’espectacles, sempre sota dues premisses: apropar la música a tots els públics, tant la música clàssica com la popular; i assimilar la música d’altres cultures, sobretot de l’Orient Mitjà. Dins de la gira La increïble història del violí, Malikian se centra aquest any en el concepte de l’home i el violí.

