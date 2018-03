Els sindicats demanen la destitució de Descarrega

La Plataforma Sindical de l’administració ha demanat la destitució immediata de la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega. A primera hora d’aquest matí s’ha presentat la demanda al Govern argumentant que Descarrega «no entén el que és una societat democràtica, amb drets constitucionals» i de la mateixa manera també s’addueix que «ha menystingut els drets socials, laborals i sindicals dels treballadors de l’Administració Pública».



L’acció és la primera reacció a la negativa de l’Executiu a tornar a seure i negociar amb els sindicats la reforma de la Funció Pública. En un comunicat de premsa han indicat que «ens avergonyeix la poca cultura democràtica demostrada enfront de l’exercici d’un dret constitucional com és el dret de vaga» i reiteren que «entenem com una obligació de tot demòcrata buscar el consens i el diàleg amb les parts implicades». Segons la plataforma «la ministra ha demostrat no estar a l’altura de les circumstàncies, negant tota possibilitat de diàleg en declarar no voler tornar a seure amb els sindicats». Reiteren, doncs, que Descarrega «ha suspès en diplomàcia i ha faltat a les seves obligacions com a ministra de Funció Pública».



Segons els sindicats la situació que s’ha viscut a Andorra seria «inversemblant» en qualsevol país de la UE i adverteixen que «amb aquestes actituds no podem pretendre anar cap a Europa». Per tot plegat conclouen que Descarrega «ha menystingut» els treballadors públics «demostrant poc tacte envers els nostres drets laborals, socials i sindicals».