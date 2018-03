Els tres nous radars es posen en marxa el 3 d'abril

Els dos nous radars de tram instal·lats a la CG1 i a la CG2 entraran en funcionament el pròxim dimarts 3 d'abril. En el primer cas, regularà la velocitat entre la borda Sabater i la frontera hispanoandorrana, al llarg d'un tram d'un quilòmetre, on es pot circular com a màxim a 90 quilòmetres per hora. L'altre cinemòmetre està situat a la CG2, entre la sortida del túnel de les Dos Valires fins a la rotonda sud d'Encamp, passat el túnel de Ràdio Andorra. Es tracta d'un tram de gairebé dos quilòmetres on la velocitat màxima autoritzada és de 70 km/h. Dimarts també es posarà en marxa un nou radar fix a la recta de la Margineda, que té en compte els dos sentits de trànsit i que sancionarà els vehicles que circulin a més de 70 km/h.

El Govern ha anunciat que els tres nous radars que s'han instal·lat a la xarxa viària, dos de tram i un de fix, entraran en funcionament dimarts de la setmana vinent, dia 3 d'abril. Els tres nous cinemòmetres de control de velocitat del trànsit tenen com a objectiu reduir els accidents de trànsit originats per les velocitats inadequades a la CG1 i la CG2.



El primer radar de tram s'ha instal·lat al llarg del darrer quilòmetre abans de la frontera hispanoandorrana, amb inici a l'alçada de la Borda Sabater –poc abans del Punt de Trobada–, entre els quilòmetres 9,4 i 10,4 de la CG1, i la velocitat màxima és de 90 km/h. L'altre està situat a la zona de la Bartra i la Valira Nova d'Encamp, des de la rotonda del túnel de les Dos Valires fins a la rotonda sud d'Encamp, just després del túnel de Ràdio Andorra. En concret, s'ha instal·lat entre els quilòmetres 2,6 i 4,3 de la CG2. En aquest tram, la velocitat màxima és de 70 quilòmetres per hora.



Finalment, també entrarà en funcionament un nou radar fixe a la CG1 a la recta de la Margineda, al quilòmetre 5,5, que regularà els dos sentits de circulació i on la velocitat màxima autoritzada és de 70 km/h.



La posada en marxa dels nous aparells es fa després que l'Àrea de Mobilitat i Pavimentació ha donat per acabades les tasques d'instal·lació, calibratge i certificació corresponents. A tal efecte s’ha lliurat tota la documentació normativa de funcionament i calibratge al Servei de Policia per la seva posada en funcionament. En paral·lel, durant l'any Mobilitat i el Servei de Policia faran campanyes de seguretat viària per conscienciar els conductors de la necessitat d'adaptar la velocitat a la normativa i a les característiques de les diferents carreteres del país.