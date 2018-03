Augment de les sancions amb gossos perillosos implicats

Les sancions per agressions de gossos potencialment perillosos han augmentat significativament durant l'últim any, segons ha explicat aquest dilluns el director del Cos de Banders, Miquel Rossell, en la presentació del balanç d'actuacions del cos administratiu. Els atestats per aquest motiu han passat de 25, al 2016, a 60, l'any passat, fet que representa un augment del 140%, però el nombre de sancions se situa en 109. "Molts d'aquests casos són reincidents, és a dir, hi ha persones que han tingut més d'una multa", ha aclarit Rossell, que ha recordat que en l'últim any s'ha potenciat la presència dels banders en llocs d'esbarjo, zones habilitades i de proximitat a centres escolars per vigilar els gossos potencialment perillosos. De tota manera, el cos també ha actuat en 50 ocasions més a requeriment d'algú que ha sol·licitat els seus serveis.

Del total de multes imposades l'any passat, cinc han sigut per agressions greus a altres gossos, tot i que cap va ser contra persones. Rossell ha subratllat que aquestes xifres són excessives i que s'han de reduir: “Només que sigui una agressió entre gossos ja la consideraria molt greu”. Per això, el director ha apuntat que s'ha de continuar treballant per la conscienciació i deixar ben clar que les sancions tenen una repercussió efectiva. No obstant això, les multes que més s'han repetit són les derivades de portar el gos sense morrió (40), no tenir documentació (35) i portar el gos deslligat i sense morrió (14). "

Més sensibilització en caça i pesca

Els controls de caça durant el 2017 s'han mantingut pràcticament com l'any anterior, amb una davallada de 12 controls -de 642 a 630- que Rossell ha titllat d'insignificant, però el nombre de sancions ha sigut molt reduït en comparació amb els controls. Hi ha hagut 25 atestats de caça, dels quals 13 han sigut per una sanció lleu com no retornar l'anella dins del període establert. "Millor que no n'hi hagués, però aquestes no són multes importants per a nosaltres", ha destacat el director del Cos de Banders, que ha atribuït la reduïda xifra a "una major sensibilització de la legislació de caça".

Pel que fa a la pesca, en canvi, els controls han disminuït en un 16% perquè "cada vegada més el pescador actua d'acord amb la normativa", segons Rossell, i només s'han imposat quatre sancions en relació amb els permisos. El director del cos administratiu ha matisat que la diferència en el nombre de controls de caça i de pesca s'explica perquè "cada caçador que abat una peça ha d'avisar els agents perquè ho testifiquin i en facin el control; s'ha de fer imperativament, mentre que la pesca és més aviat una activitat d'esbarjo".

Sortides per reduir els porcs senglars

Entre les altres intervencions que són competència del Cos de Banders, destaquen les 152 relacionades amb el porc senglar. Rossell ha informat que hi ha més porcs senglars i que durant l'hivern venen a les zones més baixes i entren als terrenys de cultiu per poder alimentar-se. "Existeix neguit entre el col·lectiu de pagesos, agricultors i ramaders", ha reconegut el director del cos administratiu.

Precisament, el Govern ja havia fet canvis en aquest sentit per tal que els banders poguessin intervenir durant la nit si els propietaris dels terrenys patien danys. "Nosaltres fem sortides al rec del Solà i de l'Obac, però no sempre podem fer tirs nocturs per la proximitat al nucli urbà; per això recomanem que s'instal·lin tancats elèctrics", ha especificat Rossell. L'administració organitza batudes tant en temporada de caça com fora d'aquest període, però també compta amb el suport dels caçadors que en fan per abatre els porcs senglars. "Enguany hem allargat la temporada de caça i estem rebent caçadors de països veïns", ha comentat.

Horitzó 2018

Entre els objectius marcats per a aquest 2018, el responsable del cos de vigilància ha insistit en la "implantació i adaptació a les eines tecnològiques, en tots els serveis, recomptes, verificacions de danys i controls de pescadors i caçadors". De fet, el Govern està treballant en un aplicatiu que consistirà a crear un mapa d'Andorra on poder registrar els animals localitzats en les coordenades corresponents. A més, seguiran insistint en la formació contínua de sondatges de neu i lectures nivològiques. Des de fa un any, el cos compta amb set efectius de l'equip nivo-meteo que durant el 2016-2017 ja va efectuar 39 sortides sobre el terreny per comprovar-ne l'estat i poder aportar dades i informació al servei meteorològic del Departament de Medi Ambient per a la confecció diària del butlletí de perill d’allaus i muntanya hivernal.