Èxit de visitants a la Fira de Col·leccionisme Playmobil

Hi ha accions i sancions, però també cal educació

Més de 2.000 persones, entre infants, joves, famílies i turistes, han visitat aquest cap de setmana la primera edició de la Fira de Col·leccionisme Playmobil de la Seu d’Urgell. Amb aquesta primera xifra de visitants, la tinent d’alcalde Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, en fa una «valoració molt positiva». Aquest nou esdeveniment d’oci familiar de qualitat va obrir portes dissabte passat i des del consistori recorden que es manté oberta fins aquest dissabte vinent, tot coincidint amb les vacances de Setmana Santa. Durant tot el cap de setmana, els primers visitants d’aquesta proposta lúdica han gaudit dels 12 diorames de gran format, han pogut participar del concurs del click amagat, han participat en tallers de creativitat, de jocs educatius i han pogut fer la ruta dels aparadors d’una dotzena de comerços de la Seu que exposen ninots Playmobil gegants.Des d’ahir dilluns i fins aquest dijous, es pot visitar l’exposició de diorames Playmobil (set ubicats a lSant Domènec i cinc al centre cívic El Passeig), de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. Pel que fa a la fira de compravenda i intercanvi de clicks, obrirà portes novament divendres, de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre, horari durant el qual també es podrà seguir visitant l’exposició de diorames. També fins dissabte, segueix en marxa el concurs del click amagat que consisteix a trobar entre els 12 diorames tres figures emblemàtiques de la Seu: Sant Ermengol, el Patufet de Cadí i un piragüista. D’entre els assistents a la fira que trobin aquest tres clicks se sortejarà un lot de productes Playmobil per valor de 100 euros. A més a més, a banda dels 12 clicks gegants, d’altres comerços de la Seu també s’han afegit de manera espontània a aquest nou esdeveniment tot col·locant als seus aparadors ninots de Playmobil de mida normal.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació