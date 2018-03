Informe intern del comú d'Escaldes per la querella d'agents de circulació

El comú d'Escaldes-Engordany ha manifestat que "posaran tots els mitjans possibles per esclarir la situació" i que ja s'ha iniciat un informe intern arran de la querella que una dotzena d'agents de circulació han presentat contra la cap i l'oficial del servei per coaccions i amenaces. També reiteren la seva "confiança en els màxims responsables" d'aquest departament i han destacat que no se'ls apartarà dels seus llocs.

Una dotzena d'agents del Servei de Circulació d’Escaldes-Engordany ha presentat una querella contra la cap i l’oficial per coaccions i amenaces. Arran d’aquests fets, des del comú d’Escaldes-Engordany han emès un comunicat en què es posa de manifest que “es posaran tots els mitjans possibles per esclarir la situació”. Per aquest motiu, ja estan elaborant un informe intern per analitzar la situació.



La majoria del comú d’Escaldes-Engordany ha reiterat “la confiança cap als màxims responsables” del Servei de Circulació i han afegit que no se’ls apartarà dels seus llocs de treball, ja que es consiedra que, a data d’avui, “en cap moment s’ha produït cap acte que pugui posar en dubte l’exercici de les seves funcions”.