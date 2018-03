La Massana tanca l’any amb 3,4 milions de superàvit

El Comú de la Massana va tancar ahir la liquidació de l’any passat amb un superàvit de 3,4 milions d’euros. El cònsol major de la corporació, David Baró, es va mostrar satisfet amb les dades de la liquidació pressupostària que es van presentar ahir al matí, en la sessió ordinària del comú. Segons l’independent, en els últims cinc anys de mandat, l’any passat ha estat el que ha mostrat un «major control».



Baró va explicar que el superàvit es deu principalment a l’augment dels ingressos provinents de la recaptació de l’Impost indirecte sobre les Transmissions Patrimonials (ITP), un impost que varia any rera any sense que el comú pugui controlar-ho, segons va explicar el cònsol. Durant l’any passat, es van recaptar 1,5 milions per ITP. L’augment d’ingressos va anar acompanyat d’una contenció de despesa.

Tresoreria estable

A més, la inversió extraordinària de 2,4 milions d’euros destinada a EMAP per fer front a una part de les inversions previstes al Pla estratègic de l’estació Pal-Vallnord, es va poder assumir amb els fons del propi pressupost ordinari. Així, no va fer falta utilitzar els diners de tresoreria –els saldos positius dels comptes bancaris–i aquest s’ha mantingut al mateix nivell, amb prop de 6 milions d’euros.

Els 2,4 milions invertits l’any passat van permetre la construcció del nou edifici de restauració i serveis al Coll de la Botella i una sèrie de millores en l’equipament de la zona de restauració del Pla de la Cot.

La segona fase del Pla de l’estació de Pal està prevista al pressupost d’aquest any, amb 4,3 milions d’euros d’inversió que es finançaran a través d’un préstec a 15 anys vista sindicat amb les diverses entitats bancàries del país.

Pel que fa a l’endeutament del 2017, la xifra ha baixat un 20% en els últims cinc anys.

Millores a la carretera

D’altra banda, durant la sessió de comú es va aprovar el plec de bases per treure a concurs la primera fase dels treballs d’eixamplament de la carretera secundària d’Anyós. Baró va assegurar que d’aquí a dos mesos començaran les obres. En els 230 metres lineals on s’actuarà –des de passat el pont fins al centre comercial–s’hi afegirà una voravia al marge esquerra. Fins ara, la carretera no té voreres i té molt poca visibilitat. El demòcrata a la minoria, Albert Esteve, també va votar a favor en aquest punt i va destacar que les obres són necessàries per millorar la seguretat de la zona.



A més, és un tram molt estret, considerat pel propi comú com un «punt negre». Per posar-hi solució, el comú opta per una millora que suposarà una inversió d’entre 250.000 i 300.000 euros d’inversió. El plec de bases i l’edicte corresponent es publicarà demà al BOPA i a partir de llavors, les empreses interessades ja podran presentar el seu projecte i pressupost.