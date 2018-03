Farré mostra «preocupació» sobre la viabilitat del ràfting

el conseller de la minoria d’UL al Comú de Sant Julià de Lòria, Joan Albert Farré, va explicar ahir que no té cap tipus d’informació sobre quan es podrà iniciar l’activitat i alhora es va mostrar «preocupat» pels dubtes que encara envolten la viabilitat de la proposta. Qüestionat sobre els anuncis que s’havien fet des del comú indicant que a finals del mes de març o principis d’abril, especialment coincidit amb les vacances de Setmana Santa, el ràfting podria ser una realitat, va assegurar que «no tenim cap informació ni sobre l’activitat ni sobre el timing».



Amb tot, Farré va destacar que més enllà de la posada en marxa o no de la proposta «a mi el primer que em preocupa és la viabilitat» i és que va assegurar que «a dia d’avui encara tenim molts dubtes», ja que «de totes les vegades que hem demanat informació, mai no hem rebut resposta». El conseller d’UL va indicar que s’han interessat per conèixer els condicionants econòmics i tècnics que determinen la viabilitat «i no hem tingut resposta». Menys encara, pel que fa al calendari sobre l’engegada de l’activitat. «És cert que s’havia generat certa expectativa que per Setmana Santa es podria practicar el ràfting», va apuntar, però la realitat és una altra. «De moment no hem vist cap moviment per tant entenem que hi va haver certa precipitació a l’hora d’anunciar els fets», va reflexionar.

Problemes econòmics

D’altra banda, Farré va voler remarcar que hi ha gent a la parròquia i grups de veïns que estan «molt preocupats» per la inversió que ha decidit fer el comú. En aquest sentit va recordar que les finances de la corporació ja porten «una motxilla molt gran que és Naturlandia» i a dia d’avui «patim per poder reconduir la situació». És per això que genera molta desconfiança el fet de no disposar d’una informació clara sobre el ràfting i es tem que es pugui convertir «en una segona motxilla» que compliqui encara més la situació financera de la corporació, que any rere any veu com s’acumulen les pèrdues generades pel parc temàtic.



Des del comú, però, malgrat la petició d’informació feta, es va indicar que no es farien declaracions sobre la qüestió. Tampoc l’empresa concessionària de l’activitat, Roc Roi (a través de la filial andorrana Raca) no va donar resposta a les demandes d’informació formulades per EL PERIÒDIC.