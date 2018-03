Andorra Telecom millora els forfets d’intinerància diària

Ds d’ahir, els usuaris de forfets diaris d’itinerància d’Andorra Telecom, poden escollir si volen contractar la modalitat de dades, de veu o les dues a la vegada. Això suposa una millora respecte la contractació anterior, en què les dues opcions s’activaven de manera conjunta. Els preus dels dos forfets es mantenen a 1,5 euros i permeten efectuar, diàriament, 100 MB de dades o 60 minuts de trucades en els països inclosos.



A més, s’ha millorat la zona d’abast d’aquests forfets afegint tots els països de la Unió Europea, més d’altres adjacents, com Suïssa o Noruega, i els Estats Units (zona 1).

És important destacar que tant l’activació com la desactivació d’aquests forfets es pot realitzar de manera senzilla a través de l’aplicació o del web d’Andorra Telecom, de manera que la gestió d’aquests productes sigui el més còmoda possible per als usuaris.



El forfet diari de veu caduca a les 23:59 hores del mateix dia que s’activa i, en cas d’exhaurir els 60 minuts inclosos, es renova automàticament. Els minuts es descompten per 60 segons complets i si no es fan ni es reben trucades des de la zona 1, el forfet no s’activarà.



El de dades, per la seva banda, també caduca a la mateixa hora que l’anterior. En cas d’exhaurir els 100 MB inclosos i continuar fent servir dades, es renovarà automàticament. Si no es consumeixen dades des de la zona 1, el forfet no s’activarà.