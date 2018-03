Comencen les obres de reforma dels Serradells

La setmana passada van començar les obres de renovació del vestíbul del Centre esportiu dels Serradells. L’objetciu és millorar l’atenció al client i convertir l’espai en una zona diàfana oberta amb dos mostradors: en un s’atendran les gestions més breus i en l’altres es faran les inscripcions.



La reforma també inclou la porta d’accés al centre, que es substituirà per una porta elèctrica per facilitar -hi l’accés. Les obres, que coincideixen amb la remodelació integral de la façana i les parets exteriors, tenen una durada prevista de 60 dies laborals i s’espera que estiguin enllestides abans de l’inici de la campanya d’estiu el mes de juny.



En paral·lel s’ha publicat la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar la concessió de la gestió del bar interior del centre esportiu. Les ofertes es poden presentar fins el dia 20 al Comú d’Andorra la Vella i es donarà prioritat a aquelles que s’adaptin al funcionament dels Serradells (de 8 a 22 hores). Al bar, a més, s’habilitarà una zona de jocs infantils.