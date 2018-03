Els petits detalls van fer que el MoraBanc no sumés la vuitena

El BC MoraBanc Andorra va perdre diumenge un partit important contra l’Herbalife Gran Canària per 99 a 95 que el va allunyar dels play-offs. Va ser un partit molt igualat que es va decidir en els últims deu minuts, un quart en el qual el MoraBanc va ser inferior. Un Eulis Báez inspiradíssim, un ritme de joc molt fort i una fluixa defensa van provocar aquest resultat. Tanmateix, amb les estadístiques que es van produir i amb 95 punts anotats, normalment, no s’hauria de perdre un partit. Però els petits detalls són molt importants i poden marcar la diferència.

En rebots defensius, el MoraBanc va estar molt fluix en comparació amb la resta de la temporada i de la ratxa. En aquest darrer partit van tenir 20 rebots defensius, xifra inferior als 24,42 de mitjana per partit, i també inferior als 24,75 de mitjana d’aquests darrers vuit partits. En rebots defensius, els del Principiat són el setè millor equip de la lliga. Contra el FC Barcelona Lassa, en van aconseguir 27, contra el Montakit Fuenlabrada, 24, contra el Reial Madrid, 24, contra el Divina Seguros Joventut, 24, contra l’Iberostar Tenerife, 28, contra el Reial Betis Energía Plus, 28, contra l’UCAM Múrcia, 23 i, finalment, contra l’Herbalife Gran Canària, 20.

Pel que fa a rebots ofensius, tampoc van estar fins. En van tenir set només, xifra interior als 9,50 de mitjana de la temporada i als 9,38 dels darrers vuit partits. En aquest sentit, l’Herbalife Gran Canària va tenir 11 rebots ofensius. El MoraBanc és el quart pitjor equip respecte als rebots ofensius a la Lliga Endesa. Si analitzem les xifres per partits, es pot veure que contra el FC Barcelona Lassa en van aconseguir quatre, contra el Montakit Fuenlabrada, deu, contra el Reial Madrid, vuit, contra el Divina Seguros Joventut, nou, contra l’Iberostar Tenerife, deu, contra el Reial Betis Energía Plus, 17, contra l’UCAM Múrcia, deu i finalment, contra l’Herbalife Gran Canària, set.

En el darrer partit, el MoraBanc va anotar el 48% dels triples, el seu percentatge més alta a la segona volta

Pel que fa als tirs de dos, els de Peñarroya van anotar el 61% dels llançaments a cistella, el percentatge més alt en els darrers vuit partits, només empatat pel partit contra el Divina Seguros Joventut, partit en què el MoraBanc va guanyar a casa per 88 a 81. La mitjana en tirs de dos durant tota la temporada és de 50,78%, per partit, mentre que la mitjana en aquests últims vuit partits és de 51,88% anotats per duel. Per tant, va ser clarament superior en aquest aspecte.

En tirs de tres, els tricolor van anotar el 48% dels llançaments a cistella, el percentatge més alt de la segona volta i només empatat al partit contra el FC Barcelona Lassa, el primer partit guanyat de la ratxa. En percentatge de triples, el MoraBanc Andorra és el cinquè millor equip de la Lliga Endesa amb un 36,09% de tirs anotats de mitjana durant tota la temporada. En aquests darrers vuit partits, la mitjana és de 42,13%. Per tant, també va tenir unes estadístiques molt més elevades en aquest sentit.

En tirs lliures, el MoraBanc és el sisè pitjor equip de la Lliga Endesa, amb un 73,02% d’efectivitat en aquest aspecte. En aquest darrer partit es va mantenir en la línia i va estar al 72%, una xifra baixa. Durant els darrers vuit partits la mitjana ha sigut de 76,63%.

Tota precaució és poca

Les estadístiques demostren que els tricolors no es van relaxar però no es poden permetre baixar estadístiques si volen una bona posició als play-offs. Queda molta lliga per endavant i el resultat no canvia res. Aquest dissabte vinent a les nou del vespre tocarà donar-tot davant el Tecnyconta Saragossa, un equip que no es pot permetre perdre ni un partit si es vol mantenir a la màxima categoria.

El rival té el novè millor atac de la Lliga Endesa, però, per sort pels del Principat, la tercera pitjor defensa de la competició. És el cinquè millor equip en rebots defensius, encara que és el pitjor de tots en rebots ofensius. En percentatge de tirs lliures és el sisè millor de la lliga.

José Miguel Calleja, escollit nou director general de l’ACB

L’assemblea general de l’ACB va decidir ahir dilluns el nomenament de José Miguel Calleja com a nou director general de l’Associació de Clubs de Bàsquet.

Calleja s’incorporarà pròximament després de firmar el seu contracte. És un executiu especialitzat en gestió empresarial i prové de l’empresa PKF Attest, especialitzada en consultories, auditories i gestió financera i corporativa. Precisament Calleja va treballar juntament amb els clubs i la directiva de l’ACB des del passat octubre. Des de llavors ha estat lligar a l’ACB i, per tant, coneix a la perfecció l’estructura, els projectes, els pressupostos i els objectius de l’entitat.

Per altra banda, els clubs van acordar posposar a una pròxima reunió el debat i possible elecció del president de l’organisme. En aquest sentit, el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va celebrar la seva contractació perquè «l’organització de l’ACB estava en mans de la Comissió Delegada i donava una sensació de provisionalitat i d’interinitat». «Aquest pas era necessari per començar a caminar de nou, sobretot pels reptes que vénen, que són prou complicats», comentava.