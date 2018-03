Els afectats per l’ETR decidiran a l’abril si col·laboren amb el Govern

La Plataforma Aldosa Veïns obrirà «un debat durant la segona quinzena d’abril per decidir si mantenim la via legal per al canvi d’ubicació [de l’ETR projectada a la zona de la Gonarda] o l’abandonem i si volem, o no, col·laborar amb el Govern», va explicar ahir un dels seus membres, Javier Iriarte. Durant la reunió celebrada la setmana passada entre l’Executiu, el comú, FEDA i els afectats, el Govern va oferir a la plataforma participar, de la mà del Govern, en el seguiment del projecte.



«Les accions, a partir d’ara, són clares», va considerar Iriarte, «per un costat volem esperar a la resposta del recurs que vam presentar al desembre i per a la qual, el Govern va demanar una pròrroga en la resposta fins al 31 de març», encara que els veïns esperen rebre «un no rotund» pel que es va desprendre a la trobada, va comentar Iriarte. Amb la resposta legal a la mà, l’advocat haurà de valorar quines accions es podrien emprendre.



A banda, Iriarte va explicar el segon pas que tenen a l’horitzó: «Ens reservem el dret a revisar la documentació de tot el que ens van explicar a la reunió, que estarà exposada públicament a partir del dia 9 d’abril i durant un més». Els veïns estan satisfets pel grau de detall de les respostes del Govern durant la reunió i el compromís de millora de moltes parts del projecte, en la direcció que la plataforma defensava però volen comprovar que la documentació diu el mateix que la paraula. «En cap cas estem resignats», van destacar des de l’agrupació.



Els preocupa, sobretot, que el Govern compleixi els compromisos relacionats amb el tema dels sorolls, el soterrament per evitar l’impacte visual i reduir les emissions electromagnètiques, el seguiment de possibles esquerdes en els habitatges contigus i el respecte per la flora i la fauna de la zona.

Tercera via

Iriarte també apunta a una tercera via, que hauria de sortir de la reunió durant la segona quinzena d’abril. Aquesta tercera alternativa no seria excloent de les altres dues i implicaria estendre les preocupacions dels veïns de l’Aldosa al conjunt de la ciutadania andorrana, respecte del model energètic del país i de si és necessari «un projecte faraònic», segons Iriarte, com el de l’ETR de l’Aldosa en el marc dels propòsits recentment presentats per l’Executiu que pretenen que el país viri cap a l’energia sostenible. Tot i que la decisió es prendrà en grup, Iriarte va considerar que la prioritat ha de ser actuar ràpidament sobre el que està passant a l’Aldosa perquè «l’inici de les obres està previst per a abans de l’estiu».



Per a un altre membre de la plataforma, Antoni Oliva, precisament el tracte de l’ETR de l’Aldosa massa localment, podria haver estat un error d’estratègia per al moviment.