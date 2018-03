La perfecció de Nikita Zimin emmudeix el Centre de Congressos

Nikita Zimin, sempre amb un posat greu, extremadament professional i seriós va pujar ahir a l’escenari del Centre de Congressos d’Andorra la Vella i no va decebre el públic durant el desenvolupament del programa de la nit: Sonata per a violí i piano, número 3 d-moll (arranjada per a saxòfon i piano), de Johannes Brahms; Sonata Il trillo del diavolo per a solo de violí (arranjada per a saxòfon i piano), de Giuseppe Tartini; La campanella (arranjada per F. Kreisler), de Niccolò Paganini i Dos preludis, de Dmitri Shostakovich. A dalt de l’escenari, el va acompanyar el pianista nipó Takahiro Mita.



L’auditori va registrar una bona afluència de públic que no es va voler perdre la cita amb Zimin, un jove de poc més de 30 anys però que ja té molta experiència en els grans circuits del saxòfon internacionals. Zimin trenca tots els esquemes a aquells qui només associen el saxo a l’improvisació més pròpia d’alguns tipus de jazz en què aquest metall és clau.



Format en l’escola russa, per a Zimin no hi ha espai per a res que no tingui darreea una execució virtuosa aconseguida per l’acumulació d’anys d’assaig en les millors escoles i, tampoc la posada en escena vol deixar una engruna a la casualitat. Zimin va guanyar el 2014, amb 27 anys, la sisena edició del Concurs Internacional Adolphe Sax de Dinant, que se celebra a Bèlgica i que representa el màxim reconeixement al qual un intèrpret d’aquest instrument pot arribar.

No era la primera vegada que ho intentava, en l’edició anterior havia quedat entre els finalistes i havia provocat una gran polèmica entre els seus seguidors, qui asseguraven que el premi havia anat a parar a un belga i no a ell, per qüestions polítiques i no pas artístiques. L’intèrpret protagonista del Saxfest durant la vetllada d’ahir és doble graduat per l’Acadèmia Russa de Música Gnesin i del Conservatori Nacional de París.



Ha guanyat més de 20 concursos a escala internacional i des del 2014 és el president de l’Associació Russa de Saxofonistes. També és una figura molt sol·licitada per donar master classes.



Una de les seves particularitats és que memoritza tot allò que toca, és a dir, que, en concert, molt rarament el podrem veure resseguint un pentagrama. Alguns veuen en aquesta característica una prova del seu virtuosisme i, d’altres, una mostra del seu caràcter altiu.

Igualment, en aquest sentit, se l’acusa d’utilitzar tècniques complexes que donen el mateix resultat que d’altres més simples només per fer notar que les domina, com per exemple el doble picat. Però, tot i així, els experts asseguren que aconsegueix mantenir la musicalitat fluida.