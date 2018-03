El missatge congelat dels refugiats

Emma Regada i Jordi Ribes van planejar un recorregut més llarg per a la seva escultura de gel Escolta la meva veu amb la qual van participar en el Concurs d’Escultures de Gel del Pas de la Casa. El tema del concurs d’aquest any va ser el dels refugiats i els artistes van considerar que hi ha un problema de comunicació greu entre la gent d’una banda i de l’altra de les fronteres. Amb ànims de terapeutes, van oferir als espectadors de l’obra que no només l’admiressin, sinó que hi interactuessin i que cridessin, a través d’una boca enorme, què necessitarien dir si ells fossin els refugiats. Tot va quedar registrat i, ara, «després d’algunes dificultats amb el muntatge», segons explica Regada, el vídeo ha arribat a les xarxes amb un resultat satisfactori per als pares de la criatura, «unes 1.000 reproduccions», tenia comptades l’escultora, ahir.

Persones de totes les edats i en diferents idiomes escenifiquen la desesperació



«Món, els refugiats existeixen», «Necessito una casa», «Help us! Open the fucking borders, motherfuckers!», «Aide moi!», «Vull ajut pels meus fills!», són només alguns dels missatges que els visitants van cridar a la boca de l’escultura mentre s’intentaven posar a les sabates dels refugiats. Persones de totes les edats i en diferents idiomes van escenificar la desesperació de sentir-se ignorat i van ajudar a complir l’objectiu de l’obra que havien projectat la parella artística.

Per sort, a l’altra banda, una gran orella amplificava les seves demandes i les deixava anar al món exterior, una situació que, malauradament, no es repeteix en la realitat.



«Hem intentat muntar el vídeo perquè tingués més sentit, però tot són intervencions espontànies de la gent una vegada coneixien la intenció de l’obra», va detallar Regada, qui, normalment, esculpeix em ferro i qui va crear al seu taller algunes de les eines necessàries per crear el canal de comunicació dins de l’escultura de gel.



El vídeo està disponible al canal Emma Regada Art de Youtube i al Facebook i Instagram de l’artista, sota el mateix usuari.