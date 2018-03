La sub-21 intentarà plantar cara als Països Baixos

La selecció nacional sub-21 juga avui a les sis de la tarda a l’Estadi Comunal contra la totpoderosa Holanda, selecció que encapçala el grup quatre de les rondes classificatòries pel Campionat d’Europa.

Segons el tècnic de l’equip, Justo Ruiz, «se sortirà amb l’objectiu de competir, de guanyar». «És la selecció més potent del grup, té una qualitat exquisida, molta potència i una gran envergadura, és molt completa en tots els aspectes, però sortirem com sempre. Sabem que d’inici partim d’un zero a zero i hem d’estar dins el partit, intentar que no ens facin un gol aviat. Ens hem de trobar còmodes, com davant d’Escòcia, tot i que l’exigència serà major», explica.

Els jugadors venen motivats i confiats. «Són conscients que han d’estar al 100% perquè si no, ens passaran per sobre. Tinc la sensació que ens dominaran més del que va fer Escòcia perquè és un equip que té molts recursos, sobretot tècnics. L’equip jugarà amb un 4-3-3 que es convertirà en un 2-4-4 o en un 2-5-3 i tindran la pilota, però hem de complicar-los les jugades i intentar sortir a la contra», comenta. «Han de creure que si treballen junts, són molt complicats, caldrà multiplicar-se avui», afegeix.

Per aquest partit, Andorra recupera a Aleix Viladot i a Albert Grau, que eren baixa contra Escòcia per sanció. A la porteria entra Xisco Pires, a més, Ruiz també confia en Pol Acosta, juvenil del FC Andorra.

També figuren a la llista de convocats Iker Álvarez, Joan Cervós, Èric de Pablos, Christian Garcia, Joal Guillén, Max Llovera, Francisco Pomares, Josep Maria Tizón, André Armada, Claudi Bové, Miguel Del Castilo, Albert Reyes, Àlex Martínez i Ricard Fernández.

Al partit d’anada, que es va jugar el passat 10 de novembre a l’estadi De Vijverberg, va acabar amb un 8 a 0 en el que Andorra va aconseguir aguantar vint minuts amb la porteria a zero. Avui, tot és possible. Les ganes hi són. I les sorpreses, existeixen.