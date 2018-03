Oliveràs, setè als Nacionals britànics

Hi ha accions i sancions, però també cal educació

Marc Oliveras va finalitzar ahir en setena posició al descens masculí dels Campionats britànics celebrats a l’estació francesa de Tignes. Va aconseguir aquesta posició amb un temps d’1.13,56, a 1,71 del vencedor de la cursa, el francès Nil Allegre, que va marcar un crono d’1.15,85. Per altra banda, l’andorrà Matías Vargas va acabar en 16a posició amb un temps d’1.14,08, a 2,23 d’Allegre. A l’entrenament previ de la prova, Oliveras va ser quart amb un temps d’1.14,02, a 0,77 del millor temps, altre cop Allegre, que va marcar 1.13,25. Vargas va ser novè amb 1.15,01.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació