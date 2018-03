El Basar Negre acollirà acollirà la JAM Extreme

Hi ha accions i sancions, però també cal educació

D’aquesta manera, es va anunciar la participació de més de 120 esquiadors i surfistes de neu procedents de 18 països. En paraules dels organitzadors, «amb la JAM Extreme 3* by Tirolia ens juguem el salt a la primera divisió del freeride».

La mítica prova torna a Andorra. Vallnord-Ordino Arcalís acollirà aquest dissabte la JAM Extreme 3* by Tirolia, cursa del circuit Freeride World Qualifier (FWQ), prova que es va presentar ahir. L’esdeveniment reunirà els millors riders del moment i es disputarà al Basar Negre, el mateix vessant en què el passat 6 de març es va disputar una de les cinc etapes del Freeride World Tour (FWT), el campionat més important de fora pista.

Per El Periòdic

