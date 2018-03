La Pujada Andorra arriba els dies 9 i 10 de juny

Hi ha accions i sancions, però també cal educació

Un any més, el pilot que aconsegueixi el millor crono en la pujada es portarà a la seva vitrina de reconeixements el Trofeu Joan Vinyes.

Els equips d’aquesta temporada que participin de manera regular al Campionat de França de Segona Divisió, arribaran al Principat d’Andorra després de disputar les dues primeres proves del calendari. Per tant, ja sabran qui és qui i quina estratègia han d’adoptar. L’horari de la prova serà l’habitual de les proves del calendari francès de l’especialitat: El divendres 8 de juny s’iniciaran les verificacions administratives i tècniques que continuaran durant el matí de la següent jornada. Durant el mateix dissabte 9 de juny es correrà una màniga d’entrenaments lliures, dos d’oficials i la primera de carrera. L’endemà es finalitzarà l’esdeveniment amb la disputa d’un warm-up a primera hora del matí i les dues mànigues de carrera restants.

La cita, tercera en els dos calendaris, es disputarà en un nou escenari nou per a la major part dels pilots que acudeixin a la prova organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra que estarà situat en la carretera CS-520, entre les fites quilomètrics 0,300 i 4,400. En total 4,100 kilòmetres, amb un desnivell de 372 metres, un pendent mitjà del 8,90% i un pendent màxim de l’11,00%.

La Pujada Andorra-Arinsal serà l’esdeveniment de l’especialitat que centrarà l’atenció competitiva d’aquells equips que tinguin com a objectiu la Segona Divisió del Campionat de França i el Trofeu Pyrénées.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació