Escaldes investiga el conflicte entre 13 urbans i els seus caps

El Comú d’Escaldes-Engordany va informar ahir que ha obert una investigació interna per mirar d’esclarir la situació que ha derivat en la interposició d’una querella per part de 13 agents contra la cap i l’oficial del servei de circulació. En aquest sentit, malgrat que no es van voler fer declaracions, mitjançant un comunicat, la corporació local va deixar clar que «posarà tots els mitjans possibles per esclarir la situació».



El conflicte no és nou. De fet, fa anys que dura, però no va ser fins a la tardor passada que les tensions van acabar esclatant. Fonts consultades entre els querellants van explicar que han rebut «coaccions i amenaces» però que «no ens en vam adonar fins que una companya va acabar sortint en ambulància després d’una reunió al despatx amb els dos caps». Això va ser el mes d’octubre i va ser la gota que va fer vessar el got i va portar a un grup d’agents a mobilitzar-se.

Compartir experiències

«Potser estàvem tan acostumats a rebre aquest tracte que no ens n’adonàvem», van apuntar les mateixes fonts, que a partir de llavors van començar a comunicar-se per Whatsapp per compartir experiències. «Llavors vam veure que la situació no era normal», va afirmar. En total són 13 els que s’han querellat, però asseguren que no són els únics d’un cos de 48 agents que han patit les conseqüències del tracte dels seus superiors. Una altra persona afectada porta la causa pel seu compte i afirmen que hi ha qui no ha emprès accions «per por a les represàlies o perquè no té capacitat econòmica per fer-ho».



Malgrat que afirmen que van exposar la situació en alguna ocasió al departament de recursos humans de la corporació no tenen la certesa que la informació hagi arribat de manera suficient per aconseguir que tingués conseqüències. Ara bé, ara serà la justícia qui ho haurà de determinar, ja que la Batllia ha admès a tràmit la querella.

Direcció externa

Fonts coneixedores del cas van explicar que finalment s’hauria pres la decisió de contractar una persona externa, «desvinculada del cos» perquè «miri de posar pau o pugui vigilar les relacions» entre les dues parts enfrontades. És a dir, disposar d’un director del cos que no sigui un agent i així reconduir el conflicte intern existent.



Malgrat tot, en el comunicat del comú es va reiterar «la confiança cap als màxims responsables del servei» i van deixar clar que «no se’ls apartarà dels seus llocs de treball en tant que a data d’avui es considera que en cap moment s’ha produït cap acte que pugui posar en dubte l’exercici de les seves funcions».



Qui sí que es va manifestar va ser el conseller de la minoria de Liberals d’Andorra, Marc Magallón, que va indicar que estaven al cas de la situació i que «el mes de novembre ja vam tenir una reunió amb representants del departament de Recursos Humans i amb la cònsol major per parlar-ne». Magallón va exposar que la reunió va tenir lloc justament després «d’un incident puntual» que es va produir a la tardor (l’episodi de l’ambulància) i que en la mateixa reunió es va valorar diferents opcions per mirar de trobar una solució.



El conseller de la minoria, a més, va voler fer certa autocrítica. «Era el novembre quan en vam parlar i han passat cinc mesos. Potser anem un pèl tard, si s’hagués fet quelcom abans potser s’hauria pogut evitar arribar a la querella».



D’altra banda va voler deixar clar que «cap mandatari té ganes de trobar-se amb aquestes situacions i l’única voluntat és que es pugui acabar arreglant». Amb tot, va apuntar que potser «no es va pressionar tant com calia per trobar una solució abans d’arribar a aquest extrem». I és que tal com va exposar, un conflicte d’aquestes característiques acaba generant «grups i bàndols» i per tant, «hem de confiar que es pugui solucionar». Uns bàndols que les fonts consultades entre els urbans van confirmar i que afirmen que fa temps que existeixen.