Encamp obre les inscripcions per a la festa de Sant Jordi de la gent gran

Les inscripcions ja estan obertes i el preu del tiquet per poder assistir a la festa és d'un euro, que s'haurà de recollir al departament de Cultura i d'Afers socials, situat al carrer de la Valireta 2, abans del 20 d'abril.

El dilluns 23 d'abril la gent gran de la parròquia d'Encamp celebrarà la festa de Sant Jordi a la sala de congressos del Complex esportiu i sociocultural. La cita començarà amb un berenar, durant el qual es repartiran roses a les padrines i llibres als padrins, i per cloure la festa es realitzarà un ball de tarda.

Les inscripcions per a la festa de Sant Jordi de la gent gran a Encamp, que tindrà lloc al Complex esportiu i sociocultural el proper 23 d'abril, ja estan obertes. El preu és d'un euro i el tiquet s'haurà de recollir al departament de Cultura i d'Afers socials abans del 20 d'abril.

