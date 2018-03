El quart tram de Meritxell s'adjudicarà per 2,6 milions

El comú d’Andorra la Vella enllesteix els detalls perquè el 3 d’abril les obres d’embelliment a l’avinguda Meritxell en el tram comprès entre el carrer de la Unió i Bisbe Príncep Iglesias puguin començar de forma efectiva. De manera paral·lela, aquest dimecres s’adjudicaran en junta de govern els treballs del quart tram a la unió temporal d’empreses (UTE) conformada per Locubsa i Unitas.

Aquesta UTE farà el tram comprès entre Bisbe Iglesias i el carrer de les Canals per un cost de 2,6 milions d’euros que és previst que comenci cap al 16 d’abril. La previsió, tal com ha remarcat la cònsol major, Conxita Marsol, és que les obres estiguin finalitzades a principis d’agost, fins i tot el tram que s’adjudicarà aquest dimecres, una adjudicació que serà validada la setmana vinent en consell de comú. En aquest cas, tal com ha puntualitzat Marsol, hauran de tenir acabat el paviment el 3 d’agost per garantir la mobilitat, tot i que faltin alguns aspectes com el mobiliari urbà que podran col·locar després ja que disposaran de més marge.



La cònsol major ha explicat que en aquestes tres setmanes des que es van adjudicar els altres tres trams s’han fet diferents reunions per coordinar com s’hauran de desenvolupar els treballs i fins i tot perquè les empreses hagin pogut encomanar els materials necessaris per fer els treballs, com el granit. D’aquesta manera, ja s’han fet alguns preparatius, com instal·lar les casetes d’obra o marcar els punts d’aigua i s’ha decidit que hi hagi un conseller comunal responsable de cada tram o guàrdies al servei d’aigua així com que hi hagi un tècnic del comú que visiti les obres amb freqüència per garantir la màxima coordinació i que es pugui actuar en cas d’algun imprevist.



“Està tot a punt per començar una gran obra”, ha remarcat Marsol, afegint l’aposta de la corporació comunal de fer els treballs en quatre mesos tot i ser conscients que aquestes exigències poden estar darrere del fet que els treballs hagin estat més cars del que es preveia. D’aquesta manera, ha destacat que el que no podien fer era “tenir molts mesos l’avinguda en obres”. A més ha incidit que s’ha escollit aquesta època perquè és temporada baixa. De fet, ha reconegut que hi pot haver un “impacte econòmic” per als establiments més important que no pas en la mobilitat i ha reconegut que serà “dur” per a les botigues tenir les màquines davant treballant durant quatre mesos, tot i que es garanteixi l’accés als establiments. Marsol ha destacat, però, que en les trobades que està fent aquests dies amb els comerciants ha tingut un “retorn molt positiu”, ja que valoren que es tracta d’una “obra necessària que s’havia de fer” per “dignificar l’avinguda”.

Mobilitat



Pel que fa a les afectacions en la mobilitat, el conseller de Serveis Públics i Circulació, Miquel Canturri, ha destacat que han mantingut reunions amb Mobilitat, amb el ministeri d’Educació per abordar l’accés al col·legi Sant Ermengol i també amb els transportistes, entre d’altres, per tractar la qüestió de la càrrega i descàrrega. Així, el tram entre el carrer de la Unió i Bonaventura Armengol, que ara ja està tancat al trànsit entre les dotze del migdia i les dotze de la nit, tancarà les 24 hores i la càrrega i descarrega es podrà fer a les zones habilitades als carrers Prat Primer, Josep Rossell Calva i Josep Cornella. El que va entre la plaça de la Rotonda i les Canals serà de baixada amb un sol sentit i s’han habilitat punts per a les mercaderies a la Rotonda i a Bisbe Iglesias. Els vehicles que baixin hauran de tombar cap a Prat de la Creu on és possible que en hores puntes hi pugui haver retencions tot i que des de la corporació ja s’ha parlat amb els agents de circulació perquè hi hagi coordinació i s’evitin al màxim.

Al carrer Babot Camp s’habilitarà l’entrada als aparcaments privats i pel que fa al del centre comercial Leclerc, es farà a través d’un accés que s’ha habilitat al carrer Josep Rossell Calva. Pel que fa a l’accés al Sant Ermengol, els autocars que provinguin de parròquies altes i d’Escaldes-Engordany hauran d’entrar pel carrer Sant Andreu mentre que la resta hi accediran per Meritxell. Pel que fa als vehicles particulars es recomana que es faci l’accés i la sortida a l’escola pel carrer de les Canals. Canturri ha recordat que ja es va provar aquest itinerari durant les obres al carrer de la Creu Grossa i ha demanat “paciència i comprensió” als ciutadans.

Execució de les obres



Quant al desenvolupament de les obres, Marsol ha detallat que en el tram entre el carrer de la Unió i el de la Borda, els dos o tres primers dies es retirarà el mobiliari urbà i el 16 començarà a aixecar-se el paviment a la vorera esquerra, per davant del Roca Ribes, per passar al costat dret el 28 de maig i fer a partir del 2 de juliol la part central. Entre el carrer Babot Camp i Bonaventura Armengol, es farà primer la part central i a partir del 2 de maig, els laterals. Pel que fa a la part compresa entre la plaça de la Rotonda i Bisbe Príncep Iglesias, es farà primer el costat esquerre, en sentit baixada, entre el 5 d’abril i el 4 de juny i entre el 15 de maig i el 3 d’agost el dret. En tots els casos es garantirà el pas dels vianants i en aquest darrer tram, també de vehicles.



Pel que fa al cost, entre la Unió i la Borda costarà 1.146.000 euros; 4.400.000 el tram que va de la Borda fins a Bonaventura Armengol; 2.600.000 euros de la Rotonda a Bisbe Iglesias i també 2,6 de Bisbe Iglesias a les Canals. Tot plegat 10,7 milions que Marsol ha justificat remarcant que es podrà treballar dissabtes i diumenges fins a les 22 hores i que, per tant caldrà molt personal, la qual cosa ha encarit els costos.