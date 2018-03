La Processó recorrerà el centre de la Seu d’Urgell

Els principals carrers del centre històric de la Seu d’Urgell seran novament l’escenari aquest divendres

de la tradicional Processó del Sant Enterrament de Divendres Sant, una manifestació popular que s’ha consolidat com la processó més important del Pirineu i com una de les més rellevants de tot Catalunya. La seva vitalitat ha quedat palesa els darrers anys amb la incorporació de nous passos i de col·lectius ciutadans de tota mena que hi participen.

La processó nocturna, que s’iniciarà a les 20.30 hores, tindrà el punt de partida a la plaça els Oms, davant de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, i seguirà pel carrer Major, pel carrer Jueus, el carrer Sant Josep de Calassanç, el passeig Joan Brudieu i el carrer Lluís de Sabater, per continuar novament pel carrer Major i finalitzar novament a la plaça dels Oms.

Enguany es podrà contemplar la desfilada de 10 passos, alguns de llarga tradició i d’altres incorporats més recentment a la manifestació religiosa. Per ordre de desfilada, hi haurà els Armats i els Hebreus, que representen la cohort romana i que es van incorporar a la processó a finals del segle XIX o a principis del XX; l’Oració de Jesús a l’hort de Getsemaní, a càrrec de l’agrupació de pagesos i del qual se’n té constància des de l’any 1661; el bes de Judes, confiat al gremi dels comerciants des de l’any 1947; Flagel·lació, a càrrec del gremi de la pell i Unió de Botiguers; Jesús és condemnat a mort, un dels més recents, a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià; Natzarè, datat de l’any 1947 i conduït per alumnes i exalumnes del col·legi de la Salle; el Crist de l’agonia; el Crist de la preciosíssima Sang, a càrrec de la Congregació de la Sang, fundada l’any 1603 i que esdevé la primera dada històrica de la processó; la Pietat, pas confiat antigament al gremi de constructors i avui als estudiants universitaris; Sant Sepulcre, del qual antigament n’eren portadors els confrares-cavallers del Sant Sepulcre, i la Dolorosa, a càrrec de la Confraria dels Dolors, informa RàdioSeu.