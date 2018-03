El malestar intern que es viu al Servei de Circulació d'Escaldes-Engordany ha portat a tretze treballadors a presentar tretze querelles judicials contra els seus dos comandaments superiors, la cap i l'oficial. Les querelles tenen un denominador comú, han explicat fonts afectades, "les coaccions i amenaces" que pateixen els treballadors des de ja fa anys, així com "històries individuals" també relacionades, algunes de les quals han comportat "baixes per motius psiquiàtrics". Per tot plegat, han informat aquestes fonts, els agents "tenim por d'anar a treballar", "perquè no sabem què passarà", fins i tot "quan fem les coses bé". Per la seva banda, el comú escaldenc ha confirmat que després de Setmana Santa s'incorporarà una persona externa al servei, per mirar de solucionar els conflictes. Es tracta d'un càrrec de confiança i no implicarà la destitució dels comandaments implicats, han informat.

El comunicat que el comú d'Escaldes-Engordany va emetre aquest dilluns a la tarda, informant que havien endegat un informe extern per esclarir per què s'han obert processos judicials contra dos comandaments del Servei de Circulació, ha obert la caixa de pandora en el si del cos. Tal com han explicat fonts afectades, s'han presentat tretze querelles judicials, per part de tretze agents de circulació, contra la cap i l'oficial del servei. Tot i que estan fetes a títol individual, tenen un denominador comú: "les coaccions i amenaces" que ja fa anys que pateixen per part d'aquests superiors seus. Una situació que provoca que els treballadors "tinguem por d'anar a treballar", han assegurat fonts afectades, perquè "no sabem que passarà". "Venim a treballar per educació" però sovint, "tot i que fem les coses bé, ells detecten que no" i s'obren expedients, han denunciat. I la situació no ha canviat des que van decidir presentar les querelles.

Les mateixes fonts han informat que acudir a la justícia, la qual els ha acceptat les querelles, no ha estat una decisió precipitada, sinó que s'ha pres després de diverses reunions mantingudes i consultes. També després d'intentar establir diàleg amb els comandaments implicats i el comú. Però "l'única opció és aquesta", han refermat.

A banda d'aquestes "coaccions i amenaces", les querelles també recullen històries individuals que també es considera que s'han de portar a la justícia. De fet, han explicat fonts dels servei escaldenc, són una plantilla de 48 treballadors i actualment hi ha algunes baixes "psiquiàtriques" que tenen relació amb el tracte que reben per part dels alts càrrecs, han assegurat.

La situació al Servei de Circulació és complicada ara mateix i està comportant l'aparició de tres bàndols: els que estan a favor dels comandaments, els que estan en contra i els que estan al mig, han assegurat els propis treballadors. Per tot, i amb l'ojectiu d'acabar amb tota aquesta mala maror, el comú d'Escaldes incorporarà després de Setmana Santa una persona externa al cos. Serà un càrrec de confiança i no comportarà la destitució ni modificació de la situació dels comandaments implicats en tota la problemàtica. De fet, i tal com van informar dilluns des del comú a través d'un comunicat, "es retiera la confiança" cap als dos comandaments "i no se'ls apartarà dels seus llocs de treball en tant que es considera que en cap moment s'ha produït cap acte que pugui posar en dubte l'exercici de les seves funcions".

De totes maneres, han confirmat des de la corporació, feia temps que s'estava buscant la figura d'una persona externa per incorporar-la al servei. Per la seva part, consellera socialdemòcrata del comú, Cèlia Vendrell, ha celebrat la contractació d'aquesta figura externa "per reorientar la situació", "posar ordre" i "veure què passa" exactament entre comandaments i agents. Al seu parer, hauria de ser una contractació temporal fins que es resolgui la situació.