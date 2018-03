Andorra Telecom licita l’estructura de l’edifici The Cloud

L'edifici The Cloud continua avançant. El consell d’administració d’Andorra Telecom ha aprovat aquest dimarts la licitació de la fase 3 del projecte de construcció de l’edifici. Es tracta d’un concurs nacional restringit a les empreses constructores del país, ja sigui amb ofertes individuals o que concorrin com a Unió Temporal d’Empreses (UTE). La fase 3 preveu la construcció dels fonaments, de l’estructura i les instal·lacions tècniques de l’edifici The Cloud. Igualment, s’hi inclou la construcció de la plaça pública i dels entorns. Aquest part de l’obra serà finançada pel comú d’Andorra la Vella en virtut del conveni entre les dues parts.

La licitació s’efectua amb al modalitat de claus en mà, que preveu el lliurament de l’obra a un preu tancat. Les empreses constructores disposaran de 12 setmanes per presentar les ofertes al concurs mentre que l’adjudicació es farà durant el mes de juliol. Les dues primeres fases del projecte han consistit en l'enderrocament de l’edifici de l’antiga caserna de bombers i de l’edifici administratiu d’Andorra Telecom. La quarta fase, que preveu els acabats interiors, s’iniciarà durant el desenvolupament de la fase 3 amb l’objectiu que les dues acabin simultàniament el desembre del 2020. L’empresa adjudicatària de l’obra haurà de seguir la certificació internacional Leed Or que preveu que en totes les fases del projecte, des de la construcció fins a la gestió, se segueixin uns criteris estrictes per garantir la sostenibilitat i el mínim impacte sobre l’entorn i els veïns.

Aquest edifici, de 15.000 metres quadrats i 12 plantes d’altura, esdevindrà un nou atractiu arquitectònic i tecnològic al cor del país. La lleugera estructura metàl·lica de nusos i la façana de vidre ovalada permetran l’edifici aixecar-se elegantment en la part central d’una gran zona de vianants de 6.000 metres quadrats i dues places publiques. The Cloud té com a nucli central un gran atri o pati central de quatre plantes d’altura que actua com a punt d’atracció, pulmó i distribuïdor de les diferents àrees de l’immoble. Al seu voltant es presentarà una oferta sempre lligada a la innovació i la tecnologia amb marques insígnia, parc tecnològic, àrees gastronòmiques i un espai cultural amb la voluntat d’oferir al visitant una nova experiència.

El calendari de construcció s'està complint a la perfecció. El mes de febrer, el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, va anunicar que a finals de març es licitarien les obres, amb dotze setmanes per endavant per presentar projectes. Tot plegat, amb la voluntat que la construcció comenci a l'estiu, amb una previsió de durada de 30 mesos. Per tant, i si se segueix el calendari marcat per l'executiu, el singular edifici entrarà en funcionament a principis del 2021. De la mateixa manera, queda palesa la voluntat de l'excutiu de tirar endavant el projecte tot i la controvèrsia que ha aixecat, especialment pel seu cost, que està al voltant dels 39 milions d'euros.