'Cada vida compta', la nova campanya d'Unicef Andorra

El Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef ha presentat una nova campanya que té com a objectiu millorar la supervivència dels recent nascuts i les seves mares: 'Cada vida compta'. El motiu d’aquesta campanya, en vigor des d’ahir i fins el proper mes de desembre, es déu a que cada dia moren 7.000 nadons per causes que es podrien evitar si es tinguessin els centres sanitaris en millors condicions, ja que encara avui dia, hi ha molts països que no tenen equips amb electricitat o, fins i tot, aigua potable o sabó. A més, hi ha manca de personal de salut format o medicines i productes que facin possible salvar la vida de les mares. Durant el temps que duri la campanya, Unicef Andorra i els seus col·laboradors organitzaran actes i accions per tot el país per a que tothom hi pugui participar.

Els fons obtinguts es destinaran als programes de supervivència neonatal de l’ONG centrats entre els 10 països que representen més de la meitat de totes les morts de nadons del món, i entre els quals destaquen especialment Pakistan, la República Centreafricana i l’Afganistan. Per contra, els nounats de Japó, Islàndia i Singapur, gaudeixen de les millors probabilitats de supervivència. Això suposa, segons el darrer informe d’Unicef, que la política mundial no està complint amb l’obligació de protegir la vida dels nadons, ja que en el Primer Món, aquests tenen fins a 50 vegades menys probabilitats de morir que en els països menys desenvolupats. «Si bé hem reduït a més de la meitat el número de morts d’infants menors de cinc anys en l’últim quart de segle, no hem progressat de manera similar per posar fi a les morts dels menors d’un mes», va dir Henrietta H. Fore, Directora Executiva d’Unicef.

L’informe també assenyala que, a nivell mundial, als països de baixos ingressos, la taxa mitjana de mortalitat neonatal és de 27 morts per cada 1.000 naixements. Als països d’alts ingressos, en canvi, aquesta taxa és de 3 morts per cada 1.0000. Si el 2030 s’assolís a cada país del món una taxa de mortalitat neonatal similar a la mitjana que es registra als països amb ingressos més alts, es podrien arribar a salvar fins a 16 milions de vides.



Perill també per a les mares

L’Àfrica subshariana és la zona més perillosa per a donar a llum. Les dones embarassades no reben assistència durant el part a causa de la pobresa, el conflicte i la fragilitat de les institucions. A més, des d’Unicef, s’assegura que més del 80% de les morts de nounats es deuen a naixements prematurs, complicacions durant el naixement o infeccions com la pneumònia i la sèpsia. Aquestes morts es poden prevenir amb l’accés a llevadores ben capacitades i amb solucions d’eficàcia demostrada com l’aigua neta, els desinfectants, l’alletament en la primera hora després de néixer, el contacte pell amb pell i una bona nutrició, entre d’altres.



Si es vol col·laborar, es pot enviar un SMS amb la paraula UNICEF al 606 i per a cada missatge, es donarà un 1 euro. També es pot donar a través del web www.unicef.ad.