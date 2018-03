Martí assegura que Descarrega continuarà al capdavant de Funció Pública

El cap de Govern, Toni Martí, ha destacat que la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, continuarà al seu lloc de treball i que, per tant, no se la destituirà tal com demanaven els sindicats. I no només seguirà al capdavant de la cartera de Funció Pública sinó que, a més, treballarà per donar compliment al "compromís" que va contraure amb els representants dels treballadors públics de tirar endavant “moltes millores” a la Llei de la Funció Pública i també de consensuar amb ells els reglaments que se'n derivaran. D’aquesta manera ha respost Martí, en declaracions a RTVA, la petició que li han fet des de la plataforma sindical perquè destituís la ministra per la seva actitud durant les negociacions.



I quant a la demanda que estan preparant els sindicats pel fet que se’ls hagi descomptat de la nòmima els dos dies que van fer de vaga, Martí ha destacat que tota “prestació mereix un salari” i que si aquesta no s'ha donat no hi ha lloc a què hi hagi “salari”. En aquest sentit, ha defensat que això és així a Andorra i també a d'altres països.



De la seva banda, qüestionat sobre aquesta petició dels sindicats, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, s’ha remès a les declaracions de Martí i ha destacat el suport de la resta de ministres a Descarrega. "Evidentment com a company seu valoro la tasca que fa la ministra Descarrega en una temàtica molt sensible i complexa i en moments difícils. No només té el suport del cap de Govern sinó que em consta que té el suport de tots els seus companys ministres”, ha destacat.