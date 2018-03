Origone i Kramer es batran a la Copa del Món de velocitat

Per setè any consecutiu, la prova de velocitat d’esquí arriba a Grandvalira. La competició se celebrarà del 5 al 7 d’abril de 2018 a la pista Riberal del sector Grau Roig. Aquest any serà la segona vegada que es reben les finals del circuit de la Federació Internacional d’Esquí amb la disputa de dues curses. Serà durant aquests dies quan es decidirà si el campió és l’austríac Manuel Kramer o l’italià Simone Origone, que estan empatats a 780 punts la Copa del Món d’esquí de velocitat. Pel tercer lloc, lluitaran l’actual campió Bastien Montes i Ivan Origone, qui té el rècord de velocitat, 254,958 km/h. En categoria femenina, Valentina Greggio ja té assegurat el títol, ja que és líder indiscutible amb 900 punts i ha guanyat totes les proves. Encadena 24 curses invicte.

«Poder fer aquesta prova és fruit del treball del director tècnic de la Copa del Món KL, Nadal Antor. S’ha fet un esforç important perquè la pista sigui la segona més ràpida del circuit», explica Alfonso Torreño, director general de Grandvalira-Nevasa. «La vessant esportiva que està desenvolupant Grandvalira serveix per poder demostrar que als Pirineus i a l’estació tenim un lloc espectacular que pot aportar coses noves», afegeix.

Més velocitat

En aquest sentit, la gran novetat i objectiu pels organitzadors és que els participants puguin superar els 200 km/h de velocitat a la pista, ja que l’any passat no es va aconseguir per poc, es va aconseguir una marca de 199,65 km/h. «Superar aquesta xifra és un repte de tot l’equip, per aquest motiu hem apostat per un nou material a la zona de la rampa que permetrà arribar a aquesta velocitat», desvela Torreño. Aquest any, a les altres estacions, s’ha aconseguit, com a màxim, una velocitat de 180 km/h.

Antor: «Grandvalira és una de les estacions amb més competicions internacionals i de les més reconegudes »

«Hem canviat la superfície de lliscament de la rampa, no ratllarà els esquís ni provocarà fricció. Aquest nou material que utilitzarem per primer cop aquest any donarà un plus a la sortida que permetrà que els esquiadors agafin aquesta velocitat», comenta Antor. En aquest sentit, també esperen que arribi la neu primavera, ja que és la millor per aconseguir aquestes velocitats. Segons l’organització, es preveu arribar als 74 participants, com l’any passat. És la cursa que més en té perquè, segons Antor, als esquiadors «els hi agrada Andorra i els cuidem». «La prova té molt bona acollida i és on els participants es troben més cuidats i on l’organització és més professional, en general és la prova més modèlica. D’aquesta manera, podem mostrar que Andorra és un país que pot escollir esdeveniments de gran nivell com la Total Fight o les Finals de la Copa d’Europa», afegeix. En aquest sentit, «Grandvalira és, ara per ara, una de les estacions que més competicions de nivell internacional ha rebut i de les més reconegudes per les federacions internacionals», sentencia.

Els dies 3 i 4 d’abril se celebraran els entrenaments lliures. L’endemà, es faran els entrenaments oficials. El dia 6 es disputarà la primera Copa del Món, que servirà també per celebrar el Campionat d’Espanya de velocitat. El dia 7, amb la segona Copa del Món, se celebraran els francesos. L’entrega de premis serà a l’Edifici Cubil. Es podrà competir en les categories Speed 1, amb material especial i homologat, i amb Speed 2, amb material de descens. El tercer Campionat d’Espanya de la modalitat enfrontarà a Ricardo Adarraga i a Juanki Sánchez.