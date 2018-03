Magnífics resultats per a Oliveras, Vargas i Moreno a França

Hi ha accions i sancions, però també cal educació

Per altra banda, es va disputar també el supergegant dels Campionats de França. Cande Moreno va aconseguir acabar en 7a posició i millorar en punts FIS. Ho va aconseguir amb un temps d’1.06,11, a 1,94 de la guanyadora, la francesa Tessa Worley, que va fer un temps de 1.04,17. Per altra banda, va marcar 41,56 punts FIS, millorant els 52,69 de la darrera llista. En l’altre supergegant, l’andorrana va finalitzar novena a 1.07,04, a 1,97 de Romane Miradoli, qui va aconseguir un temps d’1.05,97.

Per altra banda, Vargas va finalitzar en 20a posició amb un crono de 1.14,65, a 1,62 d’Allegre. Ho va fer amb 26,72 punts FIS, la seva millor marca de la temporada. A la darrera llista FIS tenia 45,63.

Per El Periòdic

