El CDR acorda a la primera reunió que no tallarà carreteres al país

«No som aquí per tallar carreteres». Aquesta és una de les poques conclusions que van sorgir ahir de la primera reunió del Comitè per a la Defensa de la República catalana (CDR), l’assemblea que es va crear fa pocs dies per defensar des del Principat els resultats del referèndum de l’1-O i denunciar l’actuació violenta del Govern espanyol. Una vintena de persones formen el comitè que, com la resta de CDR de Catalunya, es comunica a través de xarxes socials com Telegram i Twitter.



A la trobada es va destacar la importància d’actuar «urgentment». Alguns van posar un límit de dos mesos. Sobre les accions que faran per visibilitzar el descontentament, es decidirà en les properes setmanes. «Encara no ens hem marcat els límits ni les actuacions, però venim a innovar sinó a seguir els passos dels CDR internacionals», va comentar un dels integrants de la reunió. Alguns dels assemblearis van proposar empaperar el país.



Els assistents van preferir no identificar-se i van mostrar un rebuig cap a la premsa. «Podem convidar a sopar els periodistes, però que no ens entrin a la cuina», va dir un membre. A la reunió es va decidir que en les properes trobades no es deixarà entrar periodistes. De fet, aquest rotatiu no va poder cobrir tota l’assemblea perquè així ho van demanar els organitzadors, que van demanar si podien revisar aquest article abans de publicar-lo.