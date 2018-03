Marsol admet que els comerços “patiran” per les obres de Meritxell

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va admetre ahir que els comerciants de l’avinguda Meritxell «patiran econòmicament» per les obres de remodelació de l’eix comercial, que començaran dimarts vinent i s’allargaran els quatre mesos previstos, fins al 3 d’agost. La cònsol va fer referència al soroll i la pols que generaran els treballs, i a la dificultat d’accedir a les botigues. Tot i això, va ressaltar que s’habilitaran entrades provisionals a tots els establiments comercials amb un pas lliure d’entre tres i quatre metres. També va recordar que el conjunt de venedors «entenen que s’hagin de fer les obres per dignificar la zona comercial per excel·lència del país».

Un únic sentit

Malgrat Marsol considera que les obres causaran més problemes al comerç que a la mobilitat, el conseller de Serveis Públics i Circulació, Miquel Canturri, va avisar que les hores puntes seran crítiques al carrer Prat de la Creu, on es desviaran els vehicles que vinguin de l’avinguda Doctor Mitjavila. Canturri, però, va afegir que l’augment d’agents de circulació a la zona permetrà agilitzar el trànsit. «Demanem paciència i comprensió a la gent que passa per aquest camí», va apuntar el conseller.



Durant les obres, la part alta de l’avinguda, des del carrer Bisbe Príncep Iglesias fins a la plaça de la Rotonda, tindrà un únic sentit de circulació, en direcció baixada. Pel que fa al tram baix de l’avinguda, comprès entre el carrer de la Unió i el carrer de la Borda, serà un sector exclusivament per a vianants. Des de fa dos anys i fins ara, aquesta àrea està reservada als vianants de les 12.00h a les 24.00h.



A més, s’han habilitat punts de càrrega i descarrega i es garantiran els passos de zebra. Al segon tram, entre el carrer de Bonaventura Riberaygua i Bonaventura Armengol, es tenen previstos tres passos alternatius que permetin anar d’un cantó a l’altre de l’avinguda.

Tot alhora menys el quart tram

Les obres començaran simultàniament l’endemà del dilluns de Pasqua als tres primers trams del projecte, és a dir, des del carrer de la Unió fins a l’encreuament amb el carrer Bisbe Príncep Iglesias.



L’últim sector, que abraça des de Bisbe Príncep Iglesias i fins al carrer de les Canals, es remodelarà una mica més tard, a partir del 16 d’abril. Aquest retard es deu al fet que es va haver de fer un concurs addicional amb urgència per a aquest quart tram quan es va saber que una mateixa constructora no podia assumir més d’un tram. Marsol va avançar ahir que la guanyadora de l’adjudicació ha estat la unió temporal d’empreses (UTE) conformada per Locubsa i Unitas. El cost d’aquest tram serà de 2,6 milions d’euros, la xifra que preveia el comú.



El tercer tram suposa també 2,6 milions, el segon comporta el desemborsament de 4,4 milions i el primer, que és el més curt, costarà 1,1 milions d’euros. En total, el cost de les obres suma 10, 7 milions d’euros. La xifra final és un 40% més elevada que la que va anunciar la corporació inicialment.



Marsol va remarcar l’esforç de fer la transformació en un període de quatre mesos per minimitzar l’afectació als comerços. També va assenyalar que les obres es fan en aquesta època perquè és quan hi ha menys afluència turística.

Sanejament del rec del Solà

D’altra banda, ahir van començar els treballs de sanejament urgent del tram del rec del Solà afectat per la caiguda d’una roca des de principis de mes. La zona continua tallada i la intervenció durarà uns tres o quatre dies, segons va explicar Marsol a la mateixa roda de premsa. Dos xalets quedaran afectats i no hi podrà viure ningú fins que s’acabi el treball de sanejament.



A part, el comú encarregarà un estudi de detall per determinar les proteccions que de manera definitiva necessita l’àrea. Encara no se sap qui assumirà el cost de l’informe. Marsol va subratllar que és el Govern té la competència en riscos naturals, però no se sap del cert fins a quin punt podrà col·laborar-hi. «En el pitjor dels casos el Govern hauria de pagar el 50% com a mínim», va assegurar la demòcrata.