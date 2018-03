La Batllia ordena més investigacions i control bancari pel ‘cas armilles’

La Secció d’Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia d’Andorra va emetre pocs dies enrere un aute referent al cas de les armilles, que va esclatar el 2013, per un suposat tràfic d’influències en l’adjudicació d’un lot de material policial. En aquest, la batlle Stéphanie Garcia ordena reprendre i ampliar les investigacions sobre el cas i, entre les mesures que fixa s’inclou el control bancari de l’empresa XS Equipaments, l’adjudicatària, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013.

L’ordre arriba després que el novembre de 2016 el Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA) interposés una querella criminal contra Xavier Surana i Pere Gispert (tots dos antics alts càrrecs del Cos de Policia), ja que no estava del tot d’acord amb la resolució que va emetre el Tribunal Superior sobre el cas el 2016 i que va exonerar el Govern de tota responsabilitat. El CFPA va considerar aleshores que «hi havia alguna cosa més darrere de l’adjudicació i que calia investigar». Ara la batlle Garcia està d’acord, almenys, en aquesta segona part i ordena «el grup de delictes socio-econòmics del servei de policia perquè, en funcions de policia judicial, investiguin els fets objecte de la present causa», es llegeix a l’aute recent.

Sol·licitud d’arxiu

El 29 d’agost passat, els advocats de Surana i Gispert, van sol·licitar l’arxivament definitiu de les actuacions de la Batllia, ja que consideraven que els fets que presentava la querella del CFPA «no eren constitutius d’infracció penal», segons recull l’aute. Més tard, el 23 d’octubre, es va sumar a la petició el Ministeri Fiscal, que va demanar «el sobreseïment provisional per quan la instrucció practicada no desprèn indicis suficients per procedir penalment contra els encausats», recull l’aute. No obstant això, la batlle considera que «no es pot procedir a l’arxivament de les actuacions, ja que correspon, sense perjudici d’ulterior resolució, procedir a la instrucció escaient per tal de determinar la naturalesa i circumstància dels fets».



Control bancari

Una de les mesures que ordena la batlle Garcia és l’estudi bancari dels comptes del comerç XS Equipaments durant els 12 mesos de 2013. Aquesta empresa estava vinculada al pare d’un dels querellats, Xavier Surana, i va ser l’adjudicatària de l’encàrrec del Govern per un import de 21.771 euros en concepte de material policial, entre el qual hi havia armilles antibales, escuts i cascs per als antiabalots.



L’aute de la Batllia considera «necessari», a més de «l’estudi bancari», tornar a «prendre declaració als testimonis que siguin necessaris i útils a l’esclariment dels fets». El document recorda que aquest procediment està dins de les «línies d’investigació que no han estat tancades» des que es van produir els fets el 2013. La batlle considera que «la mesura de control bancari és idònia perquè permetrà verificar les persones autoritzades a operar en els comptes de XS Equipaments», després que el mateix Surana reconegués en la seva declaració en seu judicial el 16 de març que «ostentava un cert control» en el negoci del pare mentre era membre del Cos de Policia. La batlle pretén esbrinar així si hi ha ingressos, reintegraments i transferències sospitoses durant el període de l’adjudicació. Garcia també aclareix que no és possible recórrer la resolució que reprendrà les investigacions.

Estira i arronsa judicial

El Govern va revocar l’adjudicació una vegada es va conèixer el vincle de Surana amb la companyia, una decisió per la qual l’expolicia va sol·licitar una indemnització a l’Executiu per danys morals, que el Tribunal Superior va acabar desestimant i donant la raó totalment al Govern.