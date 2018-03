Andorra perd per la mínima davant la gran Holanda

La selecció nacional vivia ahir una nova oportunitat de puntuar a les classificatòries del Campionat Europeu sub-21 contra Holanda, la potent líder del grup. El rival era molt complicat i Andorra tenia poques opcions però va sortir a donar-ho tot, amb ganes de ser la sorpresa. Malgrat això, no va poder triomfar tot i encaixar només un gol. La gran Holanda no va existir a Andorra.

La primera part va ser un atac rere l’altre d’Holanda. Al minut set, després d’un error de marcatge, Teun Koopmeiners feia el primer avís al pal als del Principat des de fora de l’àrea, després d’un córner en curt. No era fins el minut 15 que Andorra feia la primera apropada a la porteria rival sense perill. L’objectiu era aguantar a un equip que va ser superior en tots els sentits i que va donar un exemple en velocitat. Andorra va saber aturar a la màquina holandesa fins el minut 40, quan Arnaut Groenevelt va marcar un golàs per l’esquadra de falta, l’únic del partit. Just després, Christian Garcia sorprenia i creava una bona oportunitat després d’una falta. Malauradament, el xut va ser desviat a córner.

A la segona part, Holanda va seguir insistint amb força i velocitat, i als primers minuts ja tenia una clara oportunitat que salvava Álvarez, que, una altra vegada, tornava a ser esplèndid. Però Andorra va seguir fent el seu partit, defensant, creixent i aprofitant les petites oportunitats de contra atacar. De fet, les dues oportunitats més clares van ser dels locals. Finalment, el conjunt taronja no va poder treure un gran resultat del Comunal.

El seleccionador, Justo Ruiz, va considerar que «s’havia d’estar orgullós de com els jugadors havien defensat l’honor», ja que «van fer un gran partit». «Hem tornat a veure una selecció amb il·lusió, sentiment, i un compromís immillorable», explicava.

Per altra banda, Ruiz va considerar que el premi rebut dels dos darrers partits era «poc». «Ells tenien més recursos i hem controlat el partit, davant d’això, només es pot felicitar els jugadors perquè hem generat perill i hem defensat ordenadament», comentava.

«Avui han acabat de creure que poden ser futbolistes», sentenciava.