Pau Capell, ambaixador de la segona Jorma Urban Trail

Pau Capell és l’ambaixador de la segona edició de la Jorma Urban Trail, prova que es va presentar ahir i que es disputarà el proper 27 de maig a Escaldes-Engordany. Tindrà tres nivells: el verd, de cinc kilòmetres i 260 metres de desnivell, el blau, de 10 km i 600 m de desnivell i el vermell, de 21 km i 1.400 m de desnivell. És un recorregut que serà «100% escaldenc». En aquest sentit, la cursa fusiona els camins tradicionals que uneixen la ciutat amb la muntanya i es podrà gaudir de les espectaculars vistes de la Vall de Madriu i de la vessant solana de la muntanya del Comú.

És una prova accessible a tots els perfils, des de corredors experimentats fins a les famílies que vulguin compartir l’afició a la muntanya. Tècnicament, és una etapa que permetrà córrer molt.

Com a novetats, aquest any es tindrà un dorsal personalitzat, una bossa més completa gràcies als tretze col·laboradors de la prova, la millora dels avituallaments i els sis entrenaments que es realitzaran prèviament amb el club recentment presentat No Limits. A partir del 7 d’abril, cada dijous a les vuit del vespre es podrà fer entrenaments físics i de recorregut gratuïts per preparar la prova.

«La primera edició de la cursa va tenir molt bon retorn i aquest any preveiem 300 inscrits»

En paraules de Jordi Vilanova, conseller d’esports del Comú d’Escaldes-Engordany, «la primera edició, la de l’any passat, va tenir molt bon retorn». «Per aquest any preveiem tenir 300 inscrits a la prova, sempre vetllant per la seguretat dels corredors», comentava.

El president de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Jaume Esteve, manifestava la importància de «donar força» a la Copa. «Volem crear uns esdeveniments amb certa envergadura que vingui gent que vingui a descobrir les nostres muntanyes i el nostre país en un àmbit competitiu», afegia.

Capell, cap de cartell

Jordi Vilanova vol que el prestigiós corredor ajudi a l’organització «a tenir més corredors i donar a conèixer la Copa d’Andorra». En aquest sentit es voldrà tenir més ressò i atraure l’atenció més corredors en benefici dels col·laboradors».