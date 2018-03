Martí no destituirà Descarrega i emplaça a negociar reglaments

El cap de Govern, Toni Martí, ha deixat clar que no destituirà a la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, tal com li van demanar dilluns els sindicats. «Soc molt respectuós amb totes les demandes que em fan, però qui te la potestat de destituir és el cap de Govern i la resposta és evident: rotundament no», va assegurar Martí en declaracions a EL PERIÒDIC, afegint que la carta entrada per la plataforma sindical «era molt curta i sense massa argumentació». El líder de l’Executiu va assegurar que la petició «no me l’he agafat ni bé ni malament», però sí que va recriminar «el to de duresa» emprat pels sindicalistes.



En aquest sentit va remarcar que Descarrega segueix treballant per enllestir el text i va reiterar-se en el compromís agafat d’introduir millores via esmenes. És més, sobre les possibilitats de negociar amb els sindicats va assegurar que «estan convidats a treballar de manera conjunta el desplegament reglamentari». Ara bé, respectant en tot moment les línies vermelles establertes. «La ministra Descarrega té raó quan diu que si al final tot ha de ser sí, no pot ser», va afirmar, en referència especialment a la petició sindical de reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals. «És una qüestió d’equitat amb el sector privat», va destacar.

Concessions

Toni Martí va recordar que en les primeres negociacions amb els sindicats «vam veure que hi havia unes deu propostes que semblaven d’importància per a ells i vam fer contrapropostes», va detallar, admetent que algunes «no les vam acceptar però d’altres ja els vam explicar que es podrien canviar via esmenes». D’aquesta manera va recordar el compromís de no aplicar els quinquennis fins que no estigués acabat el reglament que ho ha de regular o les propostes de correccions per tal que aquelles persones que es troben a la banda salarial més baixa poguessin progressar de manera més ràpida. «És als reglaments on podem fer que la gent que està a la banda més baixa, al 80%, puguin créixer de manera més efectiva».



Un altre aspecte que va explicar que es tindrà en compte és el de l’exclusivitat. «En el cas d’educació tenim molts eventuals i és evident que algú que només treballa dos mesos no se li pot demanar exclusivitat, però aquestes coses s’han de regular», va indicar, afegint que també es prendrà en consideració el fet de treure l’exclusivitat als funcionaris que tinguin salaris més baixos. «Ja els vam dir als sindicats que l’exclusivitat no té per què ser per a tots igual. Ja veurem en quines condicions s’aplica, però està clar que no és el mateix algú que guanya 5.000 euros que algú que en guanya 1.000. Tot això s’ha de reflexionar», va assegurar.

Entrada a tràmit

El que no va detallar és quan s’entrarà a tràmit el nou text. «La legislatura no és eterna i la voluntat és que no només la llei de la Funció Pública sinó també la d’Educació es puguin entrar abans d’acabar la legislatura». Martí va admetre, però que està molt més avançada la llei de la Funció Pública que la dels mestres, però va voler defensar la proposta del ministre d’Educació, Eric Jover, de fer trobades amb els claustres per explicar el text i poder recollir suggeriments. «Són trobades importants i això no vol dir que no es compti amb el SEP. Crec que l’honora el fet de voler reunir-se amb els claustres i parlar de la qüestió amb tots els docents, sigui personal fix o eventual», va manifestar el cap de Govern.

El cap de Govern defensa que es tregui del sou els dies de vaga tot i no estar regulat

L’anunci dels funcionaris de portar a la Batllia el fet que se’ls descompti del sou els dies que van fer vaga no farà canviar la postura adoptada pel Govern. «Estiguin o no regulades les coses tampoc estem en un règim d’anarquia», va afirmar Toni Martí, que va voler deixar clar que «no hem de ser una peculiaritat mundial pel fet de no tenir una regulació». Així doncs va insistir que «tota prestació necessita un salari i si no hi ha prestació, no hi ha salari. Això no és una particularitat andorrana, és així a tot arreu».

Els sindicats, però consideren que no se’ls pot aplicar aquesta mesura, que de fet ja han notat en la nòmina del març. Tots aquells que van participar de la vaga han pogut comprovar que no han percebut la part de sou que els correspondria dels dies que van participar de la vaga. Des de la plataforma sindical també es defensa que la darrera vegada que mestres i duaners es van aturar en contra dels canvis en la llei de les jubilacions mai ho van notar a la nòmina.

El polític de DA, però, va argumentar la diferència: «segurament en aquell moment va ser molt més complicat de poder valorar la situació», recordant que en aquesta ocasió «de forma majoritària qui va participar legítimament en les manifestacions ho van manifestar, sobretot els docents. Per tant és més fàcil de quantificar». Martí va afirmar que «no volem ser injustos, però hem de ser justos». Va exposar que el plantejament del Govern ja era clar abans de la vaga «i som ferms». «Arreu és així i sembla que tota persona seriosa ho hauria d’entendre», va concloure.