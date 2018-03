Un home és acusat d’exhibir pornografia a la seva filla menor

La Fiscalia va demanar ahir deu mesos de presó condicional per a un home acusat d’un delicte d’exhibició de material pornogràfic a la seva filla menor d’edat i del delicte d’injúries i calúmnies greus i continuades contra la mare. Els fets es remunten als anys 2013 i 2014, quan la parella es trobava en ple procés de separació per la via judicial i el règim de custòdia havia determinat que el pare només podia veure la filla un parell de cops a la setmana i els caps de setmana alterns.

Imatges sense consentiment

En una d’aquestes visites, el 12 de febrer del 2014, el pare hauria mostrat a la filla, que aleshores tenia 9 anys, una fotografia que guardava al seu ordinador on apareixia la mare completament nua i estirada damunt del llit i on es podien veure els seus genitals «en primer pla i de forma crua» –va valorar l’acusació–, així com un vídeo en què sortia la mateixa també despullada i vomitant en el lavabo d’un hotel de Catalunya. La filla no es creia que es tractés de la seva mare, però va quedar «pertorbada emocionalment» –van considerar els perits que van declarar com a testimonis– per aquelles imatges i va requerir d’una visita urgent de la seva psicòloga judicial, que estava fent seguiment de la menor des del 2012 i que va notificar aquella situació excepcional a la Batllia en relació amb la causa oberta per la via civil.

El processat hauria mostrat a la seva filla una fotografia de la mare despullada on es veien els genitals

Segons la versió de l’acusat, però, seria la seva filla qui hauria trobat la foto i el vídeo tot trastejant l’ordinador. El processat va negar que es tractés de material pornogràfic i va sostenir en tot moment que havia realitzat aquella fotografia i enregistrat aquell vídeo amb l’objectiu de tenir proves per poder demostrar l’actitud de la mare –que segons la seva versió estava constantment borratxa– i no perdre la custòdia. Tot i així, sí que va reconèixer que ho hauria fet sense el consentiment de la parella.

Insults constants

El Ministeri Fiscal també va demanar una multa de 2.000 euros pels danys morals causats a la dona, una xifra que l’advocada de l’acusació, en la seva sol·licitud, va elevar fins als 8.000 euros en concepte de responsabilitat civil perquè les imatges s’havien pres sense el seu consentiment i anaven contra la seva intimitat. Les parts acusadores van defensar que el processat s’havia reiterat en el delicte d’injúries i amenaces contra la seva parella basant-se en un correu que constava en les autes i en el testimoni de dues amigues de la dona. Segons les seves declaracions, l’acusat hauria proferit insults contra la parella i davant de la seva filla, utilitzant termes com «puta», «bruixa», «borratxa» o «drogoaddicta» –aquest últim, segons la Fiscalia, constitutiu de delicte–. L’acusat va reconèixer que havia arribat a insultar-la, però només en situacions extremes.

La defensa va sostenir que no hi havia cap tipus de delicte: que les imatges no eren de caire pornogràfic i que els insults no arribaven a la categoria d’injúries i calúmnies. Fins i tot, va dubtar de la credibilitat de la menor –que va declarar a porta tancada durant el judici–, malgrat que els informes dels perits avalaven la seva fiabilitat. L’advocat defensor va demanar l’absolució del seu client i que les despeses processals fossin assumides per la dona.