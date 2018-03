Talent, joventut i vida truncats

El maig del 2014 França i la comunitat periodística internacional va quedar commocionada per la mort de la jove fotoperiodista gal·la Camille Lepage, de només 26 anys, en una emboscada a la República Centreafricana, on s’havia traslladat des de feia alguns mesos per cobrir la Guerra Civil que hi tenia lloc i que era invisible als ulls de la premsa occidental. Lepage havia captat durant l’any anterior amb les seves lents els primers passos d’un nou país: el Sudan del Sud i una d’aquestes instantànies li va valdre el reconeixement, compartit amb un company de professió, dels prestigiosos premis World Press Photo, en l’edició del 2013.



L’Ambaixada Francesa, dins de la Temporada Cultural, i amb col·laboració amb Ràdio Televisió d’Andorra (RTVA) proposa una breu retrospectiva sobre l’obra de Lepage, amb la particularitat que tot allò que veiem ha estat triat per la seva mare, Maryvonne Lepage, que mai va entendre la fal·lera de la filla per marxar cap a l’Àfrica als 23 anys amb una motxilla i la càmera però que ara s’esforça a rememorar la feina de la Camille tant a França com més enllà de les fronteres.

Amb aquesta vocació i emparada també per la fundació que portat el nom de la filla, la setmana passada va visitar el Principat per transmetre a les joves generacions de l’escola andorrana i francesa del país les inquietuds periodístiques de Lepage qui, tothom assegura, feia un periodisme com d’un altre temps, sense pressa, ja que s’instal·lava als països durant un temps llarg i intentava mostrar els conflictes des de diferents perspectives, amb l’ajuda de la seva càmera. Aquests valors de compromís i llibertat d’informació són els que vol transmetre la fundació i pels quals «França es compromet a assegurar la situació dels periodistes arreu del món», segons va expressar l’ambaixadora francesa, Jocelyn Caballero, durant la inauguració de la mostra, alhora que va recordar que el seu país va impulsar una resolució al Consell de Seguretat de la ONU en aquest sentit. Igualment, Caballero va explicar que, des de fa quatre anys, el Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa pour l’Image de Perpinyà entrega el premi Camille Lepage de 8.000 euros per a fotoperiodistes.



L’exposició es podrà visitar fins al 6 d’abril a la planta baixa de RTVA i està organitzada de manera cronològica a través de quatre fotoreportatges. Al primer, Lepage arriba, amb 23 anys, al recentment estrenat país del Sudan del Sud i explica la història de les Muntanyes dels Nuba, on la població viu en coves i és constantment bombardejada des de fa anys.

Al segon reportatge trobem la primera incursió a la República Centreafricana. Lepage arriba quan fa molt poc que ha començat la Guerra Civil i hi treballa per a mitjans tan importants com Reuters, BBC, The Guardian, mentre que també col·labora amb Metges Sense Fronteres.



El tercer treball té un to diferent i intenta mostrar com unes noies joves de Sudan del Sud lluiten per tenir una vida normal i organitzen un concurs de bellesa amb uns recursos molt limitats. El quart reportatge fotogràfic de la mostra es titula Vanishing Youth en el qual Lepage va denunciar que els joves d’aquests països desapareixien morts per la guerra o perquè fugien. Aquesta feina va servir perquè l’ONU enviés tropes de pacificació a la zona i perquè la Cort Penal Internacional hi enviés una missió.



En la part central de la sala s’ha reservat un espai per als retrats de la fotoperiodista, on apareix sempre somrient i acompanyada de la càmera. La fotografia que tanca la mostra és la darrera que va penjar Lepage al seu Instagram i en la qual es poden veure companys del viatge en el qual tots van trobar la mort.