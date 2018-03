Els Premis Max nominen la coproducció de l’ENA ‘Heliceo’

L’espectacle Heliceo, concert per a sis ventiladors i un pilot sol està nominat en la categoria de millor espectacle revelació als 21 Premis Max en arts escèniques 2017-2018. L’obra és una coproducció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) i La Màquina de Hacer Pájaros, de l’any 2016, i va ser seleccionada entre un total de 395 espectacles, dels quals només 137 van optar a candidatura. Heliceo és una proposta dirigida per Rosa Mari H. Montoliu i Ester Nadal, a partir d’una idea d’Ernesto Monza, amb dramatúrgia de Susana Sánchez i un sol actor, Fefo Monza, i els titelles de Fabián Huertes.



La posada en escena d’Heliceo requereix un sol personatge, que transita pels diferents moviments musicals de Les quatre estacions d’Antonio Vivaldi (1678-1741), fent un recorregut a partir de l’essència musical i el batec barroc de la peça. Heliceo és per a tots els públics, ja que els més petits gaudeixen de la música de Vivaldi mentre el vent originat pels sis ventiladors dibuixa en l’aire personatges, atmosferes i jocs d’improvisació, construint escenes de gran força dramàtica i bellesa plàstica. L’obra es va estrenar a Andorra l’octubre del 2016.

Els guardons

Els premis Max de les arts escèniques van ser creats el 1998 per la Societat General d’Autors i Editors d’Espanya (SGAE), amb la finalitat de premiar i reconèixer la tasca dels professionals i la qualitat de les produccions més destacades de l’any en l’àmbit de les arts escèniques. Els guardons estan integrats per dinou categories a concurs, i els candidats, els finalistes i els guanyadors són triats per diferents jurats, i també s’atorguen tres premis especials, entre els quals el recentment creat premi del públic. Els premis s’entregaran durant el mes de juny.