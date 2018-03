Escaldes tanca el 2017 reduint l’endeutament en 3,1 milions

El ple del Comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir per unanimitat la liquidació del pressupost corresponent al 2017 en la que destaca una rebaixa de l’endeutament de 3,1 milions, de manera que se situa en 19,6 milions. La consellera de Finances Núria Gómez, va destacar «les xifres molt positives» registrades que han permès afrontar «íntegrament amb recursos propis» la compra de la parcel·la de l’antic Hotel Casino per valor de cinc milions d’euros.



Justament aquesta compra ha fet que la liquidació presenti un resultat negatiu, però Gómez va remarcar que no es tracta d’un dèficit, sinó «d’un desestalvi». Així, prèvia adquisició de la parcel·la, els comptes presentaven un resultat positiu de 2,4 milions, però després de la compra s’arriba a un desestalvi de 2,6 milions. Això s’explica perquè aquests diners formen part d’uns romanents de tresoreria que la corporació ja disposava, és a dir, de diners que es tenien estalviats i que finalment s’han gastat, però en cap cas generen pèrdues a la corporació. De fet Gómez va remarcar que el tancament d’aquest exercici «consolida una situació financera sòlida» i que «permet encarar amb garanties els nous projectes que estan en curs o s’executaran durant el 2018».

Més ingressos

Un dels capítols que va voler destacar és el dels ingressos, que han millorat un 8% respecte a l’exercici 2016. En total, s’han ingressat 26,2 milions, 2,2 milions més del previst. D’aquest augment, un milió correspon a ingressos d’ITP (s’han doblat en relació al pressupostat) i 1,2 milions a ingressos de la cessió econòmica de terrenys, que també s’han doblat.



Pel que fa al capítol de despeses, la consellera va destacar «l’alt grau d’execució del programa d’inversions», que supera el 96%. Així, es tenen 11,2 milions d’euros compromesos i se n’han liquidat 9,2. El comú acumula un romanent de tresoreria de quasi 7 milions d’euros per poder finançar els crèdits reconduïts.



El conseller de la minoria liberal, Marc Magallón, va «felicitar» l’equip de govern pels números assolits i va destacar el fet d’haver pogut comprar la parcel·la sense haver generat nou endeutament.

Embelliment

D’altra banda, en la sessió de consell de comú també es va aprovar per unanimitat l’adjudicació la constructora Treballs Públics Unitas de les obres de remodelació i embelliment de l’avinguda Carlemany. Finalment, tal com ja s’havia apuntat, els treballs s’encareixen per sobre el preu previst i arriben a 3.188.486,06 euros. L’encariment s’explica perquè s’ha inclòs la intervenció als carrers travessers que també compartiran paviment amb l’avinguda. Segons el cònsol menor, aquest part de l’obra té un cost de 300.000 euros. No obstant es va aprovar una ordinació de suplement de crèdit de 990.000 euros per fer front als treballs a Carlemany.



La consellera del PS va destacar que «és la finalització i l’evolució normal del carrer», considera que és una proposta «encertada» i que l’encariment «és assumible». Per la seva banda, Magallón va insistir en la necessitat d’establir un sistema de seguretat abans que s’acabin les obres. Calvet va explicar que aquest aspecte s’ha deixat fora del concurs però que es treballa en una proposta i així que es tingui definida es farà un nou concurs per adjudicar-la.

A l’espera dels informes de l’heliport a Tresoles

Donant resposta a una pregunta de la minoria sobre el punt en què es troben els informes sobre l’heliport a Tresoles, la cònsol va llegir una carta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, en què exposava que el Govern està pendent que els experts en aviació francesos els facin arribar els seus estudis. Quan els tinguin va reiterar el compromís de facilitar-los. Marc Magallón va demanar «estar alerta que no ens colin cap gol» amb molèsties i perillositat de la instal·lació.

Marín reitera la confiança en els caps dels urbans

La cònsol major d’Escaldes, Trini Marín, va parlar ahir per primera vegada sobre el conflicte intern que viu el Servei de Circulació de la parròquia, després que 13 agents han interposat una querella contra la cap i l’oficial de servei per suposades «coaccions i amenaces». Responent a preguntes de la premsa, Marín va reiterar la seva confiança en els comandaments. «Els fem confiança perquè els vam posar nosaltres», va afirmar, tot remetent-se al comunicat que va fer dilluns la corporació per assegurar que no està previst apartar els agents dels seus càrrecs. Amb tot, no va acabar d’aclarir quin grau de coneixement tenien de la problemàtica ni si prèviament havien intervingut en l’assumpte. En aquest sentit només va respondre que «no sabíem que el problema fos tant greu com per arribar a una querella» i va voler reconèixer la tasca que fan tots els urbans de la parròquia. «Sempre els hem agraït la feina que fan de cara al ciutadà», va dir, recordant que són els únics que treballen les 24 hores del dia.

Sobre el conflicte als tribunals, va apuntar que «serà la justícia la que decidirà i a partir d’aquí esperem que tot s’arregli». La cònsol va explicar que tenen contacte amb tots els caps de departament i que tenint en compte que hi ha més de 300 treballadors al comú «sempre hi pot haver alguna cosa», fent referència a alguna desavinença. D’aquesta manera va remarcar que «sempre tinc la porta oberta» per si hi ha algú que li vol comentar alguna cosa i que si li han demanat «els he atès».