La Guàrdia Civil atura una fuga amb 1.600 paquets de tabac

La Guàrdia Civil de la Farga de Moles va frustrar, la mitjanit del diumenge, la fuga d’un home de 29 anys que no es va aturar a la Duana tot i que va ser requerit pels agents. En el vehicle que conduïa aquesta persona s’hi van trobar 1.590 paquets de tabac, valorats en 6.650 euros. El fugit està acusat de desobediència greu a un agent de l’autoritat, contra la seguretat del tràfic i danys a la propietat privada, ja que durant la fugida va perdre el control del vehicle i va impactar contra la tanca d’un càmping proper.

Estratègia



En un comunicat fet públic ahir per la Guàrdia Civil, el cos va explicar com el vehicle, un Peugeot, va fugir «accelerant i a gran velocitat» mentre els agents inspeccionaven el maleter d’un altre, un Fiat Panda de matrícula francesa que havia accedit a les dependències duaneres pel carril verd (res a declarar) i «amb aparent normalitat», segons relaten els agents.



Més tard, van descobrir que els dos vehicles tenien algun tipus de relació ja que van trobar al conductor del cotxe fugit dins de l’altre vehicle i aturat, sospitosament, en un camí paral·lel a la carretera, utilitzat freqüentment pels contrabandistes. Tot això va passar pocs minuts després que el fugit s’accidentés, abandonés el seu vehicle Peugeot amb el capó aixafat, fet que va provocar que la Guàrdia Civil comencés el dispositiu per a la seva recerca en les immediacions. Un cop els agents van reconèixer el fugitiu a l’interior del Fiat Panda, van procedir a verificar la quantitat de tabac i es va aixecar acte per infracció administrativa de contraban. Tant els paquets de cigarretes com el cotxe intervinguts van quedar dipositats a la Duana de la Farga de Moles i el detingut va quedar a disposició judicial. La resta dels ocupants del Panda no van ser acusades.