Mitja tona de tabac incautat en un sol dia al Pas de la Casa

El ministre francès d’Acció i Comptes Públics, Gérald Darmanin, va deixar ben clar durant la visita al Principat que la prioritat del seu Executiu per al 2018 era la lluita contra el contraban i que, amb aquest objectiu, treballarien en conjunt amb els agents de duanes, de la mateixa manera que durant l’any passat la lluita havia estat centrada en els estupefaents i va obtenir uns resultats molt positius, segons va relatar el ministre.



El mateix dia que Darmanin pronunciava aquestes paraules a la sala de premsa del Govern, els agents duaners francesos van interceptar a la frontera franco-andorrana de Porta ni més ni menys que mitja tona de tabac de contraban. Així, doncs, sembla que, si segueix aquest ritme, el propòsit de Darmanin arribarà a bon port. La mateixa tarda del 16 de març, el dia en què el ministre gal va signar la carta de bones intencions en la lluita conjunta contra el contraban amb el ministre de Finances, Jordi Cinca, Darmanin va voler conèixer de primera mà la realitat al Pas de la Casa i per això va visitar, acompanyat de Cinca, alguns supermercats de la població fronterera. Més tard, va saludar personalment els duaners de Porta que, només durant aquella jornada, van aconseguir decomissar 500 kg de tabac.

A tot el país

La persecució del tràfic de tabac il·legal s’estreny a tot el país. La policia francesa va immobilitzar dimarts un vehicle Seat Ibiza blanc amb matrícula andorrana a l’avinguda Foch de la localitat Puy-en-Velay de l’Alt Loira. Transportava, segons el relat de la policia gal·la que recull el diari Le Progrès, una quantitat «gens menyspreable de tabac de contraban d’origen andorrà».

El conductor, de nacionalitat francesa, va ser conduït a la presó, ja que, a més, va intentar mentir als agents sobre la seva identitat però finalment aquests el van desemmascarar i van descobrir que tenia pendent de complir una pena de presó per tràfic d’estupefaents, dos dels grans cavalls de batalla de Darmanin units en un únic cas.

El conductor va ser requerit per una patrulla d’agents, a prop de la comissaria i de la presó de la població, després que diversos conductors alertessin a les autoritats que un vehicle amb matrícula andorrana circulava per la carretera RN88 de manera temerària.

El vehicle podria haver passat desapercebut si no hagués estat per la mala conducció i alguns senyals de deixadesa en el manteniment, especialment uns pneumàtics molt desgastats, segons van informar els agents francesos.

Les persones que van alertar la policia van descriure el cotxe fent ziga-zagues al voltant de la zona coneguda com a Baraques, que es troba al municipi veí de Cussac-sur-Loire, segons va informar ahir el diari digital francès Le Progrès.

Els ciutadans que van ser testimonis de la conducció temerària també van denunciar avançaments perillosos sense respectar les línies contínues. No ha transcendit el motiu pel qual aquest ciutadà francès conduïa un cotxe de matrícula andorrana.

Producció al Principat

El mitjà francès MyEurop assegura que el consum de tabac anual a Andorra és de 120 tones mentre que cada any les tabaqueres del Principat produeixen 850 tones.

Un dels principals problemes del tabac de contraban és la factura que provoca en els sistemes sanitaris públics dels països membres de la Unió Europea. Es calcula que cada any el tabac mata unes 700.000 persones al continent, encara que és difícil dir quin percentatge d’aquestes morts es deuen a tabac que no ha generat ingressos en els estats.

Paquets amb rastre

La Comissió Europea treballa per implementar un sistema en el qual les companyies productores seran les responsables d’incorporar sistemes als paquets de tabac que han de permetre rastrejar-los des de la fàbrica a la butxaca del consumidor. L’OMS també és partidària d’aquest tipus de sistema.

Diferencial

Davant de la lluita decidida del veí del nord contra el tabaquisme i contra el tràfic il·lícit de cigarretes, l’anunci de Darmanin a Andorra de que no interferiria en «la sobirania fiscal» a l’hora de demanar un diferencial de preu regulat respecte del cost del tabac a França, segueix sorprenent tant com el dia de l’anunci.