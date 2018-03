Canillo obté un superàvit superior als tres milions

El Comú de Canillo va tancar ahir els comptes de l’any passat amb un superàvit de 3,3 milions d’euros. Aquesta xifra, però, s’explica en part per la no congelació de les transferències del Govern. «Finalment, hem tingut un increment d’un milió cent mil euros que no havíem previst en el pressupost inicial –xifrat en poc més de 14,4 milions d’euros–. De tota manera, sense aquest fet aïllat, el superàvit igualment hagués estat superior als dos milions», va remarcar el conseller de Finances, Marc Casal, en la roda de premsa posterior al consell del comú.

Més ingressos dels previstos

El conseller va atribuir l’exercici positiu a uns ingressos superiors als pressupostats –que van experimentar un increment del 5%–i a la contenció de la despesa. «Quan vam arribar al 2012, l’autofinançament rondava el 20% i a dia d’avui ja representa gairebé un 50%», va insistir Casal. En aquest sentit, el comú va aconseguir ingressos significatius a través de les inversions patrimonials i d’actuacions com el canvi en el sistema de facturació de l’aigua potable l’any passat. El titular de Finances va explicar que van passar a facturar-ho per unitat immobiliària, fet que va comportar 170.000 euros extres.



El comú també va registrar un augment dels ingressos provinents de la zona blava i els aparcaments –al voltant de 100.000 euros que el conseller va justificar per la major afluència de turistes–, i va incrementar la recaptació de les taxes comunals dels no residents –en uns 240.000 euros–. «Al 2012 només contribuïen a la higiene i l’enllumenat els residents i nosaltres vam crear una taxa per als no residents, que a més hem passat de 180 a 240 euros per unitat immobiliària», va aclarir Casal.



«Tot això demostra que l’economia andorrana està creixent i que cada vegada va millor», va voler posar de relleu el titular de Finances, que també va insistir en els esforços del comú per reduir les partides de funcionament, en un 5%, i per fer una inversió important durant l’any passat. «Hem invertit 4,6 milions d’euros, un fet rellevant tenint en compte que la parròquia de Canillo ja feia molts anys que no feia inversions d’aquestes característiques», va assegurar Casal.

Renovació de l’enllumenat



La corporació canillenca té previst canviar aquest any l’enllumenat públic a tot el poble de Canillo perquè, segons Casal, «és important sobretot al centre, on hi ha una deficiència important de llum a la nit en zones com els passos de vianants». La partida ja estava prevista en el pressupost del 2016, per un valor de 150.000 euros, però era insuficient per a l’obra. Per això, va quedar suspesa i la incorporaran en el pressupost d’aquest 2018, que han xifrat en el doble, 300.000 euros, per poder treure el concurs públic.