Els mestres interins espanyols plantejaran noves mobilitzacions

Alguns dels 15 mestres interins de l’escola espanyola María Moliner plantejaran la setmana vinent noves mobilitzacions per un augment salarial de 800 euros mensuals. La setmana passada, es va convocar una vaga internacional dels professors que treballen en centres espanyols a l’estranger i, per tant, depenen del Ministeri d’Educació d’Espanya. A Andorra, només el mestre de Primària Juan Miguel Sánchez va secundar la vaga, que va durar tres dies, de dimarts a dijous. Segons Sánchez, la por per les possibles represàlies va silenciar la resta de la plantilla interina al Principat. La participació a l’aturada en altres països com Itàlia, Alemanya o el Marroc va ser molt més alta, amb seguiments del 80% i, en alguns casos, del 100%.



La resposta del Govern espanyol després de la mobilització encara s’espera. És per això que els treballadors afectats per la inestabilitat laboral ja preveuen altres accions reivindicatives.



En el cas de l’escola María Moliner, Sánchez va aclarir a EL PERIÒDIC que encara s’ha de convocar una reunió amb els interins del col·legi d’Escaldes. S’organitzarà després de Pasqua, amb l’objectiu de debatre els passos que cal seguir per reclamar el complement salarial per estrangeria. «Si no rebem una resposta hem de seguir lluitant pels nostres drets», va comentar Sánchez, que va venir de Guadalajara a principis del curs escolar per cobrir una vacant eventual de 10 mesos. A la reunió aprofitaran per plantejar l’opció de demanar una trobada amb representants Comú d’Escaldes. «Els exposaríem les nostres demandes i els demanaríem si poden transmetre el nostre malestar a Espanya», va dir Sánchez.



El mestre afirma que no poden «deixar passar el temps» i lamenta que fa 14 anys que demanen un augment salarial. No han rebut cap calendari d’accions, cap proposta ni cap opinió per part del Govern espanyol, segons explica el mestre. El professor critica que els salaris dels interins a Andorra siguin més baixos que els dels que treballen a centres d’Espanya, on el nivell de vida és inferior.



A banda, també demana que se’ls faciliti l’assistència sanitària més ràpid. «Ara no tenim assistència sanitària fins que no ens donen els papers, que poden trigar un mes o un mes i mig, així que si hem d’anar al metge, hem de posar diners, un problema afegit al poc que cobrem», va informar el professor.