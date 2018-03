El CDR de l’Alt Urgell vol tallar demà la carretera N-145

Demà, a les 6.30 del matí, el Comitè de Defensa de la República (CDR) de l’Alt Urgell, ha convocat un esmorzar col·lectiu a la rotonda Pifarré amb la intenció de tallar la carretera N-145 en els seus trams d’entrada i sortida a Andorra. L’objectiu de la protesta és fer visible el malestar arran de les darreres detencions d’alguns consellers catalans i de Carles Puigdemont.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha mostrat aquesta tarda la seva preocupació i ha lamentat que el país es vegi perjudicat en un tema al qual no hi pertany, tot i que es mantindran «expectants i respectuosos». Cinca ha assegurat que el Govern estarà en tot moment en contacte amb les autoritats espanyoles i els Mossos d’Esquadra per donar la informació pertinent. «Procurarem que tot sigui el més fluid possible per evitar que aquests talls suposin un perjudici per a totes les persones que vulguin venir a Andorra», va dir el ministre, ja que, a partir de demà, s’espera una gran afluència de visitants coincidint amb l’inici de les vacances de Setmana Santa.



L’última vegada que es va tallar l’N-145 que conecta Catalunya i Andorra va ser el 8 de novembre, en motiu de la vaga general, i el tall va durar gairebé 24 hores. H