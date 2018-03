Andorra es mostra ambiciosa per lluitar per l’ascens al grup II

Amb les màximes expectatives Andorra disputarà la Copa Davis. Integrada al grup III, l’objectiu amb el que competirà a Plovdiv és el de provar d’aconseguir l’ascens de divisió. En aquesta ocasió l’equip comptarà amb un integrant més, circumstància que permetrà tenir un major descans de cara al seguit de partits que es disputen al llarg de la setmana vinent.

Els rivals seran Albània, Bulgària, Xipre, Islàndia, Macedònia, Mònaco i San Marino. El 3 d’abril es realitza el sorteig dels grups i l’endemà arrencaran els partits. Jean Baptiste Poux, Laurent Recouderc, Èric Cervós i Guillermo Jauregui conformen el conjunt del Principat. Aquest últim jugador serà l’únic debutant dels quatre. «L’objectiu és intentar pujar. Sempre que es va allà hem d’intentar fer el màxim i pujar. Ara bé, ja sabem que hi ha equips que són durs, com Bulgària i sobretot Mònaco», assegura Poux, que veu com «una opció real» l’ascens, per la preparació amb què arriben i perquè «estem ben preparats físicament». Poux és el jugador que més experiència té a la Copa Davis i valora que amb l’entrada de Jauregui «està bé que pugin jugadors joves», per a que «vagin agafant experiència, perquè el nivell internacional és molt alt i està bé que ho vegin i ho valorin». Ser quatre membres a l’equip, al contrari d’altres anys, comportarà un element positiu: «El fet de poder descansar si anem guanyant o perdent 2-0 ens va bé».

Poux i Recouderc seran els protagonistes del doble andorrà sempre que hi hagi un empat previs en els enfrontaments individuals. «Lluitarem al màxim i si tot va bé podrem optar a pujar», afirma Recouderc, que espera «quatre dies seguits amb partits durs», no només pel la qualitat del rival de torn, sinó pel desgast, que fa que sigui «una setmana físicament complicada». Comptant ara amb joves s’obren expectatives. «Aquest any amb l’equip que som, que és més ampli amb quatre jugadors, tindrem més opcions», assegura, i està segur que aquests «donaran el màxim per poder jugar».

Debut a la Copa Davis

Qui s’estrena és Jáuregui, de 17 anys, que espera tenir la seva oportunitat. «És tot un honor jugar aquesta competició, que hagin cregut en mi i m’hagin donat suport. Ho agraeixo moltíssim a totes aquelles persones que han fet el possible per a que pugui participar», exposa Jáuregui, remarcant que «tinc moltes ganes» de jugar, ja que «és una competició de bastant prestigi i important. Hem d’anar a donar-ho tot, guanyar partits i pujar de grup. És una setmana molt dura però ho podrem fer molt bé». En el futur espera tenir més protagonisme i ser un dels integrants de l’equip de manera repetida: «M’encantaria tornar-hi altres anys».

El president de la Federació Andorrana de Tennis (FAT), Àlex de Santiago, es mostra satisfet del grup de jugadors que es desplaçaran a Plovdiv, perquè es tracta d’un «equip consolidat. Tenim dos veterans que fa molts dies que han guanyat medalles i ens han donat moltes satisfaccions. La joventut ha d’entrar perquè és el pas que els toca i la seva responsabilitat, per això entrenen i estan amb nosaltres». Tenir quatre components, dos d’ells joves, es fa també pensant en el futur, perquè «volem que jugui la gent, no que recaigui tot en un o dos jugadors». La intenció és ascendir al grup II: «Des de la federació no podem plantejar res més que pujar, però s’ha de pensar que la resta també ho volen fer». Aquest objectiu «sempre és molt complicat», però «ningú ens guanyarà en il·lusió».

La FAT demana més pistes per acollir els Jocs del 2021

La problemàtica de la manca de pistes al país sempre l’ha tingut present la FAT i ho ha fet públic. En els pròxims temps els dirigents de l’ens esperen poder solventar aquesta incidència. De la reunió que realitzaran properament juntament amb ITF Europa, el Comitè Olímpic Andorrà i el secretari d’Estat, Jordi Beal; esperen que sigui l’inici per començar arreglar la mancança.

De Santiago, que destaca que Andorra és el «primer país que entra amb conveni amb la federació francesa», pel que significa, ressalta que l’ens se centra en «treballar en una direcció molt concreta», i aquesta és en el problema existent. I és que «Andorra és l’única federació que està jugant en pistes de lloguer». Aquest fet «és una pena i això s’ha d’arreglar. No podem ser una federació de tennis i anar llogant pistes per aquí i allà amb privats», i demana «tenir terrenys per poder practicar el nostre esport».

El 2021 Andorra acull els Jocs dels Petits Estats i no compleix a dia d’avui les exigències per albergar la competició de tennis. «Construir quatre pistes que siguin homologades, idèntiques i al mateix lloc no serà una feina fàcil», i si no es tenen, «no podrem fer tennis» a l’esdeveniment. A més, «si no tenim pistes no podrem entrenar». Amb les ajudes econòmiques dels programes d’ITF Europa i el suport del Govern confia en arribar a una solució. A l’executiu «són conscients del problema que tenim», i l’ens europeu només donarà l’ajuda en situacions concretes: «S’ha de tenir pistes teves, encara que sigui de lloguer, a llarg termini».

Aquestes són unes negociacions que De Santiago espera que no s’allarguin en el temps perquè «hem de fer un pas endavant i ràpid, perquè el 2021 està aquí al costat i aquests nois han d’entrenar molt per arribar-hi». La FAT veu factible que ampliant el nombre de pistes a les ja existents a Encamp el projecte seria una realitat.