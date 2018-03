Stevic confia a tornar al camí de les victòries

Ala pista de l’Herbalife Gran Canària es va trencar l’excel·lent ratxa de set victòries consecutives del BC MoraBanc Andorra, tot un rècord històric per al club. Perdre podia passar, però Oliver Stevic espera que amb el Tecnyconta Saragossa es torni a iniciar una dinàmica positiva.

Els andorrans van caure en un partit intens a les Canàries. El fet de no guanyar no presenta dubtes de la tasca que s’està realitzant, sobretot en els últims mesos. «Segur que podem jugar millor, però no canvia res per a nosaltres. Seguirem fent-ho com ho hem fet en setmanes passades», assegura Stevic. De tot se n’aprèn i en aquell matx si va haver-hi un botxí que va decidir l’enfrontament va ser Eulis Báez, al que no va haver-hi manera de frenar. Tenia el canell calent i no parava d’anotar. «Estàvem una mica fora del que és la concentració, perquè no vam utilitzar les faltes» quan encara no estaven en bonus. Per aquest motiu tocarà «reaccionar millor en els pròxims partits» davant situacions similars en el joc.

Stevic arrossega problemes físics durant mesos, però tot i així ha rendit. Les molèsties al taló d’Aquil·les des del setembre passat el va afectar, però va poder acabar de fer net a l’última finestra FIBA, amb tres setmanes consecutives on el MoraBanc no va tenir cap partit oficial. «Cada dia estic millor i espero que fins a final de temporada tot vagi bé», assegura el serbi.