Els campions europeus del 2016 estaran al ‘Qualifier’ d’Escaldes

Disset equips i 14 països participaran el 22 i 23 de juny al Qualifier d’Escaldes-Engordany, que dona accés al Campionat d’Europa. Entre els conjunts que hi seran presents estaran els campions continentals del 2016, Eslovènia en masculí i Hongria en femení. Andorra competirà en les dues categories.

Les seleccions que participen en masculí són vuit. A més de la del Principat i Eslovènia, hi seran Ucraïna, Holanda, República Txeca, Hongria, Suïssa i Grècia. En femení són nou equips. A part de les locals i les hongareses, hi participaran Itàlia, Espanya, Letònia, Estònia, Sèrbia, Azerbaidjan i Grècia. Fa dos anys Eslovènia i Hongria ja van vèncer a Escaldes, en el camí inicial que els portaria al setembre següent a proclamar-se campions continentals a Bucarest. Com a rivals es trobaran en aquesta ocasió a Holanda, subcampiona mundial de l’any passat, i Espanya, que va ser tercera a l’Europeu. En femení a més d’Hongria destaca Espanya, subcampiona l’any passat a l’Europeu.

Aquest és el tercer any consecutiu que Escaldes acull el Qualifier. En masculí el format de competició inicial serà de dos grups de quatre conjunts, mentre que el femení serà un de quatre i l’altre de cinc. Serà una lligueta de tots contra tots. Els dos primers classificats de cadascun en masculí accediran a les semifinals. Els dos finalistes accediran al Campionat d’Europa. També el guanyador del matx pel tercer lloc. A la competició femenina els primers de cada grup es classifiquen directament per a l’Europeu. Els segons i tercers de cadascun s’enfrontaran en semifinals i els vencedors d’aquestes també tindran el bitllet per a l’Europeu.