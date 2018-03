La CASS registra un 3% més d’assalariats l’últim any

El Consell d’Administració de la CASS d’aquesta setmana va anunciar que el nombre d’assalariats ha crescut durant l’últim any. El desembre del 2017 en constaven 42.509, un 3,3% més dels que hi havia registrats el mateix mes de l’any anterior. En conseqüència, la massa salarial declarada durant el 2017 també va ser superior; va produir-se un augment del 3,8% respecte del 2016. Si bé el nombre de cotitzants per compte propi també va incrementar-se: el desembre del 2017 eren 6.236, un 6,5% més dels que hi havia registrats a finals de l’any anterior.

Menys pensionistes

El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general va reduir-se un 1,2% en relació amb el 2016. Quan va acabar l’any passat, hi havia 2.257 pensionistes d’invalidesa, 306 d’orfenesa i una pensió de reversió d’ascendents. Pel que fa a la branca de jubilació, en canvi, el nombre de pensionistes va augmentar en un 2% respecte de l’any anterior, fins a 12.200.

En el proper consell, l’organisme té previst aprovar les propostes de sostenibilitat per a la branca de jubilació

Durant el 2017, a més, tant els ingressos com les despeses van incrementar-se per totes bandes. Els ingressos provinents de les cotitzacions de la branca general –que comptabilitzen tant els assalariats com els comptes propis–, van incrementar-se un 11,3% respecte del 2016, mentre que les despeses de prestacions del mateix àmbit van fer-ho un 5,1%. En la branca de jubilació, l’increment no va ser tan accentuat, els ingressos van representar un 3% més respecte a l’any anterior, mentre que les despeses de prestacions, un 4,7% més.

El consell administratiu també va debatre les primeres propostes per a la sostenibilitat de la branca de jubilació, que s’haurien de tancar i aprovar en el consell previst per a finals del mes d’abril. I va fer públic un nou conveni amb l’Agrupació Mèdica i Quirúrgica per a l’atenció de referència en les especialitats d’otorinolaringologia i al·lergologia, entre d’altres qüestions.